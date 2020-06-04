Александр Лукашенко: мы запустим первый блок электростанции. И не надо страдать, что её некуда девать будет. Народу отдадим

Новости Беларуси. Проблемы нужно решать по мере поступления. Пока главная для Беларуси – экономический спад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация в мире диктует свои условия: нужно не только работать в постоянно меняющейся ситуации, искать и видеть пути развития там, где их не видят другие, использовать каждый шанс. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве. Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация» Собственно, это и есть задача номер один для нового состава правительства. Нужно проанализировать, что было сделано до – а это немало – учесть ошибки и, исходя из опыта, действовать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предыдущий состав Совета министров под руководством бывшего премьер-министра Румаса проработал три года. За это время удалось сохранить сбалансированность в экономике по большинству показателей. Совместно с Национальным банком обеспечена устойчивость на финансовом рынке, выросли доходы населения, реализован ряд значимых инвестиционных и инфраструктурных проектов. Я говорил прежде всего для вас. Даже вы забыли. Тут нам говорят, осчастливят нас некоторыми великими проектами. Я назвал строительство Белорусской национальной биотехнологической компании (БНБК). Это не только комбикорма. На финишном производстве этого производства самые современные не только добавки, но комплектующие, скажем, по промышленности, комплектующие для наших лекарств. Это суперсовременное производство, и только, наверное, 2, 3, 4 страны (я знаю, Китай и США) имеют тот продукт, который мы можем выпускать здесь, в Беларуси. Благодаря, конечно же, не просто технологиям, а новациям Китая. Президент Беларуси: «Страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день» Я вчера поставил в ряд с этим атомную электростанцию. Кто бы мог подумать, что белорусы смогут это сделать! Буквально в течение нескольких дней мы запустим первый блок электростанции, мы получим электроэнергию. И не надо страдать, что ее некуда девать будет. Народу отдадим! Будут блины выпекать на электроплите, будут на автомобилях электрических ездить. Это надо, это будущее. Найдем мы, как снизить стоимость этой электростанции и тарифы на электроэнергию.