Президент Беларуси об Александре Субботине: он хорошо знает подковёрную борьбу в интеграционных структурах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он хорошо знает не только Россию, но внутренние процессы, подковерную борьбу в этих интеграционных структурах. И учитывая, что вице-премьеры прежде всего будут отвечать за экспорт, а главный наш партнер Россия, я думаю, и те контакты, которые у него есть, и те знакомства, которые есть, (пригодятся – прим. ред.). Он молодой человек, вы ж посмотрите, всё, перспектива у него. Но главное – грамотный.

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