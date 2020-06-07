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Президент Беларуси об Александре Субботине: он хорошо знает подковёрную борьбу в интеграционных структурах

07 июня 2020 17:37
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Новости Беларуси. О планах сменить правительство глава государства стал говорить еще год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент Беларуси об Александре Субботине: он хорошо знает подковёрную борьбу в интеграционных структурах-1

Чтобы было, что беречь, правительственный пул усилили новыми вице-премьерами. Ответственного за АПК Владимира Дворника сменил Александр Субботин. Он был министром промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии, хорошо знает все подводные камни работы интеграционных объединений. 

Президент Беларуси об Александре Субботине: он хорошо знает подковёрную борьбу в интеграционных структурах-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он хорошо знает не только Россию, но внутренние процессы, подковерную борьбу в этих интеграционных структурах. И учитывая, что вице-премьеры прежде всего будут отвечать за экспорт, а главный наш партнер Россия, я думаю, и те контакты, которые у него есть, и те знакомства, которые есть, (пригодятся – прим. ред.). Он молодой человек, вы ж посмотрите, всё, перспектива у него. Но главное – грамотный.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Субботин # Алена Сырова # Фотофакт

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