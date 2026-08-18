Прямой эфир

Праздник бега и выносливости – 6 сентября Минск примет масштабный полумарафон

18 августа 2026 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Менее трех недель остается до Минского полумарафона. Но подготовка уже началась, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На тренировке побывал Денис Пащеня.

Праздник бега и выносливости – 6 сентября Минск примет масштабный полумарафон-2

6 сентября на улицах белорусской столицы развернется настоящий праздник бега и выносливости. Свои силы участники смогут проверить на 5 дистанциях на выбор: 21, 10 и 5 километров. Кроме того, доступно участие в фан- и семейном забегах. В преддверии события Белорусская федерации легкой атлетики для всех желающих организовала бесплатные открытые тренировки. Поддержал инициативу Президентский спортивный клуб.

Подробности в видео.

# Спорт Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты «Бреста» взяли верх над «Лидой» в матче Кубка Руслана Салея
18 августа 2026 12:07

Хоккеисты «Бреста» взяли верх над «Лидой» в матче Кубка Руслана Салея

Столичное «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче за 3-е место на Кубке Минска
18 августа 2026 12:05

Столичное «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче за 3-е место на Кубке Минска

Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA
17 августа 2026 20:20

Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA