Праздник бега и выносливости – 6 сентября Минск примет масштабный полумарафон

Менее трех недель остается до Минского полумарафона. Но подготовка уже началась, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

6 сентября на улицах белорусской столицы развернется настоящий праздник бега и выносливости. Свои силы участники смогут проверить на 5 дистанциях на выбор: 21, 10 и 5 километров. Кроме того, доступно участие в фан- и семейном забегах. В преддверии события Белорусская федерации легкой атлетики для всех желающих организовала бесплатные открытые тренировки. Поддержал инициативу Президентский спортивный клуб.