«Человек, у которого нет никаких кланов». Александр Лукашенко о назначении Ивана Тертеля на должность главы КГК

Новости Беларуси. Не секрет, что отсутствие дисциплины – одно из препятствий на пути достижения желаемого результата, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.