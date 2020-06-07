Прямой эфир

«Человек, у которого нет никаких кланов». Александр Лукашенко о назначении Ивана Тертеля на должность главы КГК

07 июня 2020 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не секрет, что отсутствие дисциплины – одно из препятствий на пути достижения желаемого результата, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Человек, у которого нет никаких кланов». Александр Лукашенко о назначении Ивана Тертеля на должность главы КГК-1

Помогать снимать такие барьеры там, где они есть, и контролировать выполнение поручений главы государства входит в компетенции КГК. Его около пяти лет возглавлял Леонид Анфимов. Теперь он займётся другой работой, а на прежней его сменит экс-зампредседатель КГБ, 42-летний генерал Тертель.

«Человек, у которого нет никаких кланов». Александр Лукашенко о назначении Ивана Тертеля на должность главы КГК-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это человек, у которого нет никаких кланов. Он знает обстановку в стране, прежде всего в экономике. И он способен перевести на новые рельсы работу Комитета госконтроля. Ничего не отметая – того, что было сделано при прежних руководителях. В том числе при Леониде Анфимове.

Читайте также:

Александр Лукашенко о назначении Петра Пархомчика: «Какая пенсия, она нам только снится!»

Александр Лукашенко о Романе Головченко: «Ему лапшу на уши не повесишь»

Александр Лукашенко: «Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулемётом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок»

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Иван Тертель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: «Если мы придём к людям чего-то просить, а не выплатим им зарплату, мы просто будем негодяями»
06 июня 2020 17:02

Президент Беларуси: «Если мы придём к людям чего-то просить, а не выплатим им зарплату, мы просто будем негодяями»

О выборах, цветных революциях и лозунгах. Взгляд на ситуацию Григория Азарёнка
05 июня 2020 14:39

О выборах, цветных революциях и лозунгах. Взгляд на ситуацию Григория Азарёнка

Александр Лукашенко на встрече с Виктором Орбаном: «Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси»
05 июня 2020 10:49

Александр Лукашенко на встрече с Виктором Орбаном: «Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси»