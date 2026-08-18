Вспышка чесотки обнаружена среди военнослужащих в испанской Сеуте

В испанской Сеуте растет число военнослужащих, заболевших чесоткой. Инфекция выявлена уже по меньшей мере у 24 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные были направлены в регион на фоне масштабного миграционного кризиса и размещены в помещениях, где, по данным СМИ, возникли проблемы с санитарными условиями.

Испания переживает рекордный миграционный кризис.

Сейчас заболевшие получают лечение, проводится дезинфекция. При этом военные профсоюзы заявляют: вопросы о возможных санитарных рисках они поднимали заранее, но необходимой информации не получили.

В Министерстве обороны категорически отрицают связь распространения инфекции с миграционным кризисом. В качестве причин ведомство указывает на высокую скученность и недостаточную гигиену.

Ситуацию осложняет общая обстановка в Сеуте. После массового наплыва мигрантов в конце июля в городе, по данным властей, могут оставаться около 5 тысяч нелегалов. Ранее местные СМИ сообщали о случаях чесотки и среди мигрантов, а также предупреждали о рисках распространения других инфекций.