О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов

Новости Беларуси. Могилев в эти дни стал площадкой для масштабного политического и экономического диалога. 12 октября, в заключительный день V Форума регионов Беларуси и России, участие в нем приняли президенты двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вначале – переговоры один на один, затем – общая дискуссия в рамках пленарного заседания. И Александр Лукашенко, и Владимир Путин сошлись во мнении, что в основе не только межрегионального сотрудничества, но и союзной интеграции в целом лежит экономика. Григорий Рапота: «Форум для нас всегда – очень важное событие» В 2017 году совместный товарооборот превысил 30 миллиардов долларов, и сбавлять темпы не намерены. Какие вершины договорились покорять в будущем? Выясняла корреспондент Анастасия Иванникова.

Партнеры, союзники, друзья. Этот насыщенный союзными новостями день президенты Беларуси и России начали с общения один на один. Но сперва Александр Лукашенко лично встретил Владимира Путина в аэропорту Могилева.

Эффективно. Именно так развиваются белорусско-российские отношения. А все благодаря частоте, глубине и системности встреч двух президентов.

Взять лишь последние месяцы: предыдущие переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялись в Сочи 21 сентября. Про них наш Президент сказал: были тяжелые, но результативные. Встречались и 28 сентября в Душанбе: два президента участвовали в саммите СНГ.

7 октября глава белорусского государства во время телефонного разговора поздравлял российского лидера с днем рождения. Тогда же в очередной раз обсудили предстоящий Форум регионов.

Но ведь главное – наполнять договоренности конкретным содержанием. Две страны на это настроены. Александр Лукашенко: «Я с удовольствием приветствую вас на Могилевской земле» Сейчас для Беларуси и России открылась еще одна страница сотрудничества. Заговорили об этом потому, что назначен новый посол России в Беларуси. Совсем недавно Михаил Бабич вручал верительную грамоту белорусскому Президенту.

Кстати, новый посол впервые наделен дополнительными, масштабными полномочиями (прежде всего в экономике), что подтверждает важность двустороннего диалога. Сегодня странам есть, чем похвастаться. Россия – основной торговый партнер Беларуси.

По итогам 2017 года товарооборот составил больше 32 миллиардов долларов и по сравнению с прошлым увеличился на 23,5 %. Владимир Путин: «Эти дни будут очень полезными» Россия и Беларусь – стратегические союзники. Диалог налажен в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, вместе строим Союзное государство. Общие болезненные вопросы, конечно, есть (взять, к примеру, Украину).

Недопонимания, что скрывать, возникают и в сельскохозяйственной сфере. Они связаны с ограничениями поставок продукции наших молоко- и мясоперерабатывающих предприятий. До конца 2018 года ситуацию намерены кардинально изменить. Совсем недавно в Сочи президенты даже договорились выработать план взаимных поставок и подписать его на уровне министров либо вице-премьеров.

Пришло время пристальное внимание обратить и на углубление кооперации. Об этом и не только два президента сказали уже на пленарном заседании V Форума регионов.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Более 2000 участников, около 70 документов о сотрудничестве и, конечно, экспортные контракты (по предварительным подсчетам на сумму в 500 миллионов долларов). Это сегодня таким размахом Форума регионов Беларуси и России никого не удивишь. А четыре года назад, в 2014-ом, в Минске все было абсолютно по-другому. На первый форум приехали 300 человек. Но, как говорится, хорошую традицию все равно заложили. Уже в 2015-ом в Сочи впервые в истории форумов участие в их работе приняли и президенты двух стран.

Сегодня это уже традиция – встречать глав двух дружественных государств. За все эти годы Форум регионов себя зарекомендовал. Всего за время его существования заключено контрактов и соглашений на сумму около 930 миллионов долларов. Впрочем, это с экономической стороны.

Каждый раз находили и чем удивить. В рамках второго форума в Сочи работала уникальная выставка образцов белорусско-российской интеграции. Специально к третьему, уже в Беларуси, была приурочена главная агропромышленная выставка «Белагро», которую не обошли стороной два президента.

Александр Лукашенко и Владимир Путин проехали на автобусе и осмотрели по ходу экспозиции несколько предприятий. А в конце своего маршрута Владимир Путин даже получил в подарок белорусскую рубашку-вышиванку. На четвертом Форуме регионов в Москве уже удивляли не масштабной техникой, а инновационными разработками – первым голубоглазым российским роботом, или, к примеру, белорусским электробусом.

На V Форуме регионов тоже много тех самых «впервые». Так, впервые во время форума прошел Совет делового сотрудничества, где совместные проекты обсудили руководители компаний и предприятий двух стран. По итогам подписано 13 договоров общей суммой в 335 миллионов долларов. Конструктивный диалог состоялся 12 октября и у руководителей регионов двух стран. Подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве. Такая насыщенная программам, безусловно, помогает найти новые точки соприкосновения.

Но с самого начала нужно определить те сферы, в которых межрегиональный диалог может и должен помочь, – подчеркнул во время пленарного заседания Александр Лукашенко. А еще назвал сегодняшнее мероприятие хорошей традицией. Традицией, которая объединяет всех заинтересованных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

О взаимной заинтересованности в развитии межрегиональных связей свидетельствует высокая интенсивность обмена визитами делегаций различного уровня. Подписано порядка 80 договоров о сотрудничестве с 36 субъектами Российской Федерации.

Основными торговыми партнерами, здесь отмечал президент, остаются Москва, Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край, также Брянская, Калужская, Московская, Смоленская, Тюменская и другие области. Объем торговли с данными регионами составляет более 70 % белорусско-российского товарооборота. Это очень высокий результат, но важно наладить такой же темп сотрудничества и с другими субъектами Российской Федерации. Считаю, что у нас имеются все необходимые инструменты.

В настоящее время почти с 60 регионами России созданы совместные рабочие группы и советы по деловому сотрудничеству. У российских партнеров есть возможность отрабатывать в Беларуси все актуальные вопросы напрямую с должностными лицам в нашем правительстве, местных органах власти.

Сегодня производственная кооперация связывает более 8000 предприятий двух стран. В России зарегистрировано около 50 совместных сборочных производств. Именно в регионах начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Александр Лукашенко о важности регионального сотрудничества с Россией: «Это сотни тысяч рабочих мест» Не удивительно, что особенно актуальным остается вопрос снятия всех препятствий в развитии совместных производств.

От препятствий, а точнее, ограничительных мер, хотят уйти и в агропромышленном комплексе. «Во многих регионах России белорусов знают как добросовестных партнеров»: Александр Лукашенко на пленарном заседании в Могилеве Своими «кооперационными» планами с нашей съемочной группой поделился губернатор Самарской области. С этим регионом диалог на должном уровне. Об этом говорят цифры товарооборота: за 8 месяцев 2018 года наторговали больше, чем за весь 2017.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области (Россия):

Мы договорились о конкретном наполнении ранее подписанных соглашений между Самарской областью и правительством Республики Беларусь в сфере транспорта. Здесь уже речь идет не только об автобусах, но и об электробусах и трамваях. Речь идет о создании производства лифтов. Речь идет о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, у нас огромные здесь есть перспективы.

Договорно-правовая база сотрудничества Беларуси и регионов России включает более 300 соглашений. В основном они направлены на наращивание объемов взаимных поставок, расширение товаропроводящей сети, укрепление производственной кооперации, создание сборочных производств. Благодаря форуму «контрактная копилка» существенно пополнится.

Дмитрий Денисов, первый заместитель губернатора Калужской области (Россия):

Город Калуга – побратим с городом Минском. Сегодня я подписал соглашение о сотрудничестве с Брестской областью. Мы уже наметили совместные проекты, взаимные визиты друг к другу. Мы также с брестской стороной обсудили возможности развития логистического проекта, который уже есть на территории Калужской области. Это крупнейший логистический центр Центральной России. Сергей Мовчан: «Беларусь является традиционно одним из партнеров Санкт-Петербурга» Кроме того, точки соприкосновения готовы искать в строительной сфере. А еще две страны намерены задействовать научный и кадровый потенциал.

Александр Лукашенко:

Перспективным направлением является развитие взаимодействия в строительной сфере. Белорусские специалисты могут качественно возвести любые объекты социально-экономической инфраструктуры. В ряде городов Центрального федерального округа такие проекты нами реализованы. Есть позитивный опыт и на далеком, но таком родном Сахалине. В России создаются кластеры, индустриальные парки, территории опережающего развития. И мы готовы и должны участвовать в таких проектах. Мы должны эффективно задействовать огромный научный, промышленный и кадровый потенциал двух стран для создания совместной продукции.

У нас есть положительные примеры станкостроения, разработки двигателей для карьерных самосвалов, поставки компонентов для предприятий автопрома. Кроме того, в Беларуси уже производятся различные марки технического углерода на заводе «Омск Карбон Могилев», а так же группой «Содружества» в Калининградской области созданы производственно-логистический комплекс и маслоэкстракционный завод по выпуску продукции из сои и рапса в Сморгони.

Все эти проекты реализованы и работают при непосредственной поддержке белорусских и российских губернаторов. Во многом именно благодаря их целеустремленности воплощаются в жизнь позитивные начинания, которые сближают наши государства, наполняют конкретным смыслом белорусско-российские отношения.

Сегодня насчитывается несколько десятков союзных программ, которые в первую очередь направлены на создание наукоемкой продукции. Взять, к примеру, медицину. Так, программа «Спинальные системы» позволит значительно улучшить результаты реабилитации детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, сократить сроки и материальные затраты на их лечение в 3-4 раза.

Сотрудничаем в кардиохирургии и фармацевтике. Валерий Малашко на V форуме регионов: «Особый разговор мы выстраиваем с регионами» Приоритетные направления сотрудничества во время своего выступления перечислил и Владимир Путин. Импортозамещение, промышленная кооперация, госзакупки…

Вместе строим и Белорусскую АЭС. Ввести ее намерены по плану, в конце 2019 года. Торгуем и с третьими странами. Такой хорошо налаженный диалог дает основание говорить, что можем еще больше.

Российский лидер уверен: уровень взаимной торговли не соответствует потенциалу. Владимир Путин: Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов Кстати, последнее время активно обсуждали вопрос поставок российских нефтепродуктов в Беларусь. На полях форума вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал детали достигнутых договоренностей.

К рассмотрению компенсации от налогового маневра стороны вернуться в ноябре. К тому моменту, как россияне его завершат, белорусы, по словам вице-премьера, могут рассмотреть возможность поставок из других стран. Россия перечислила Беларуси недоплаченные 260 миллионов долларов за «перетаможку» нефти Что же касается индикативных балансов нефтепродуктов, то еще ранее сообщалось о согласовании на текущий период и 2019 год.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Предприятия сырьем обеспечены. Остальные вопросы, касающиеся удешевления стоимости нефти, газа, будут прорабатываться в плановом режиме уже в последующем периоде.

В целом пленарное заседание V Форума регионов получилось очень богатым на темы. Поднимались самые разные вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, участники в который раз убедились: реализовывать проекты гораздо легче в условиях синхронизированных законодательств. Поэтому решено: парламентарии и дальше продолжат работу над концепцией их сближения.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Концепция основана на очень серьезном научно-практическом анализе. И я думаю, это будет именно та дорожная карта, которая позволит все национальные нормативно-правовые акты как бы гармонизировать для того, чтобы не было каких-то разновременных подходов, расхождений принципиального характера. Я считаю, что мы могли бы подумать и о неких модельных законах Союзного государства, которые бы служили базой для формирования национального правового поля.

Идею создания модельных законов российские коллеги поддерживают. Такая практика успешно используется в других интеграционных сообществах. Единое правовое поле сегодня крайне важно создать для развития IT-страны. И белорусы, и россияне приняли ряд законов, стимулирующих цифровое развитие.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:

Очень важно, что в рамках Союзного государства эти законы были гармонизированы. Чтобы мы создавали единое цифровое и информационное пространство, удобное для граждан как России, так и Беларуси. Валентина Матвиенко: «Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность» Как бы то ни было, нынешний Форум регионов Беларуси и России уже история.