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О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов

12 октября 2018 20:05
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Новости Беларуси. Могилев в эти дни стал площадкой для масштабного политического и экономического диалога. 12 октября, в заключительный день V Форума регионов Беларуси и России, участие в нем приняли президенты двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-1

Вначале – переговоры один на один, затем – общая дискуссия в рамках пленарного заседания. И Александр Лукашенко, и Владимир Путин сошлись во мнении, что в основе не только межрегионального сотрудничества, но и союзной интеграции в целом лежит экономика.

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В 2017 году совместный товарооборот превысил 30 миллиардов долларов, и сбавлять темпы не намерены. Какие вершины договорились покорять в будущем? Выясняла корреспондент Анастасия Иванникова.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-4

Партнеры, союзники, друзья. Этот насыщенный союзными новостями день президенты Беларуси и России начали с общения один на один. Но сперва Александр Лукашенко лично встретил Владимира Путина в аэропорту Могилева.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-7

Эффективно. Именно так развиваются белорусско-российские отношения. А все благодаря частоте, глубине и системности встреч двух президентов.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-10

Взять лишь последние месяцы: предыдущие переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялись в Сочи 21 сентября. Про них наш Президент сказал: были тяжелые, но результативные. Встречались и 28 сентября в Душанбе: два президента участвовали в саммите СНГ.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-13

7 октября глава белорусского государства во время телефонного разговора поздравлял российского лидера с днем рождения. Тогда же в очередной раз обсудили предстоящий Форум регионов.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-16

Но ведь главное – наполнять договоренности конкретным содержанием. Две страны на это настроены. 

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Сейчас для Беларуси и России открылась еще одна страница сотрудничества. Заговорили об этом потому, что назначен новый посол России в Беларуси. Совсем недавно Михаил Бабич вручал верительную грамоту белорусскому Президенту.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-19

Кстати, новый посол впервые наделен дополнительными, масштабными полномочиями (прежде всего в экономике), что подтверждает важность двустороннего диалога. Сегодня странам есть, чем похвастаться. Россия – основной торговый партнер Беларуси.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-22

По итогам 2017 года товарооборот составил больше 32 миллиардов долларов и по сравнению с прошлым увеличился на 23,5 %. 

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Россия и Беларусь – стратегические союзники. Диалог налажен в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, вместе строим Союзное государство. Общие болезненные вопросы, конечно, есть (взять, к примеру, Украину).

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-25

Недопонимания, что скрывать, возникают и в сельскохозяйственной сфере. Они связаны с ограничениями поставок продукции наших молоко- и мясоперерабатывающих предприятий. До конца 2018 года ситуацию намерены кардинально изменить. Совсем недавно в Сочи президенты даже договорились выработать план взаимных поставок и подписать его на уровне министров либо вице-премьеров.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-28

Пришло время пристальное внимание обратить и на углубление кооперации. Об этом и не только два президента сказали уже на пленарном заседании V Форума регионов. 

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-31

Анастасия Иванникова, СТВ:
Более 2000 участников, около 70 документов о сотрудничестве и, конечно, экспортные контракты (по предварительным подсчетам на сумму в 500 миллионов долларов). Это сегодня таким размахом Форума регионов Беларуси и России никого не удивишь. А четыре года назад, в 2014-ом, в Минске все было абсолютно по-другому. На первый форум приехали 300 человек. Но, как говорится, хорошую традицию все равно заложили. Уже в 2015-ом в Сочи впервые в истории форумов участие в их работе приняли и президенты двух стран. 

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-34

Сегодня это уже традиция – встречать глав двух дружественных государств. За все эти годы Форум регионов себя зарекомендовал. Всего за время его существования заключено контрактов и соглашений на сумму около 930 миллионов долларов. Впрочем, это с экономической стороны.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-37

Каждый раз находили и чем удивить. В рамках второго форума в Сочи работала уникальная выставка образцов белорусско-российской интеграции. Специально к третьему, уже в Беларуси, была приурочена главная агропромышленная выставка «Белагро», которую не обошли стороной два президента.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-40

Александр Лукашенко и Владимир Путин проехали на автобусе и осмотрели по ходу экспозиции несколько предприятий. А в конце своего маршрута Владимир Путин даже получил в подарок белорусскую рубашку-вышиванку. На четвертом Форуме регионов в Москве уже удивляли не масштабной техникой, а инновационными разработками – первым голубоглазым российским роботом, или, к примеру, белорусским электробусом. 

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-43

На V Форуме регионов тоже много тех самых «впервые». Так, впервые во время форума прошел Совет делового сотрудничества, где совместные проекты обсудили руководители компаний и предприятий двух стран. По итогам подписано 13 договоров общей суммой в 335 миллионов долларов. Конструктивный диалог состоялся 12 октября и у руководителей регионов двух стран. Подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве. Такая насыщенная программам, безусловно, помогает найти новые точки соприкосновения.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-46

Но с самого начала нужно определить те сферы, в которых межрегиональный диалог может и должен помочь, – подчеркнул во время пленарного заседания Александр Лукашенко. А еще назвал сегодняшнее мероприятие хорошей традицией. Традицией, которая объединяет всех заинтересованных. 

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-49

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
О взаимной заинтересованности в развитии межрегиональных связей свидетельствует высокая интенсивность обмена визитами делегаций различного уровня. Подписано порядка 80 договоров о сотрудничестве с 36 субъектами Российской Федерации.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-52

Основными торговыми партнерами, здесь отмечал президент, остаются Москва, Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край, также Брянская, Калужская, Московская, Смоленская, Тюменская и другие области. Объем торговли с данными регионами составляет более 70 % белорусско-российского товарооборота. Это очень высокий результат, но важно наладить такой же темп сотрудничества и с другими субъектами Российской Федерации. Считаю, что у нас имеются все необходимые инструменты.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-55

В настоящее время почти с 60 регионами России созданы совместные рабочие группы и советы по деловому сотрудничеству. У российских партнеров есть возможность отрабатывать в Беларуси все актуальные вопросы напрямую с должностными лицам в нашем правительстве, местных органах власти.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-58

Сегодня производственная кооперация связывает более 8000 предприятий двух стран. В России зарегистрировано около 50 совместных сборочных производств. Именно в регионах начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции.

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Не удивительно, что особенно актуальным остается вопрос снятия всех препятствий в развитии совместных производств.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-61

От препятствий, а точнее, ограничительных мер, хотят уйти и в агропромышленном комплексе. 

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Своими «кооперационными» планами с нашей съемочной группой поделился губернатор Самарской области. С этим регионом диалог на должном уровне. Об этом говорят цифры товарооборота: за 8 месяцев 2018 года наторговали больше, чем за весь 2017. 

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-64

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области (Россия):
Мы договорились о конкретном наполнении ранее подписанных соглашений между Самарской областью и правительством Республики Беларусь в сфере транспорта. Здесь уже речь идет не только об автобусах, но и об электробусах и трамваях. Речь идет о создании производства лифтов. Речь идет о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, у нас огромные здесь есть перспективы.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-67

Договорно-правовая база сотрудничества Беларуси и регионов России включает более 300 соглашений. В основном они направлены на наращивание объемов взаимных поставок, расширение товаропроводящей сети, укрепление производственной кооперации, создание сборочных производств. Благодаря форуму «контрактная копилка» существенно пополнится. 

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-70

Дмитрий Денисов, первый заместитель губернатора Калужской области (Россия):
Город Калуга – побратим с городом Минском. Сегодня я подписал соглашение о сотрудничестве с Брестской областью. Мы уже наметили совместные проекты, взаимные визиты друг к другу. Мы также с брестской стороной обсудили возможности развития логистического проекта, который уже есть на территории Калужской области. Это крупнейший логистический центр Центральной России.

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Кроме того, точки соприкосновения готовы искать в строительной сфере. А еще две страны намерены задействовать научный и кадровый потенциал. 

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-73

Александр Лукашенко:
Перспективным направлением является развитие взаимодействия в строительной сфере. Белорусские специалисты могут качественно возвести любые объекты социально-экономической инфраструктуры. В ряде городов Центрального федерального округа такие проекты нами реализованы. Есть позитивный опыт и на далеком, но таком родном Сахалине. В России создаются кластеры, индустриальные парки, территории опережающего развития. И мы готовы и должны участвовать в таких проектах. Мы должны эффективно задействовать огромный научный, промышленный и кадровый потенциал двух стран для создания совместной продукции.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-76

У нас есть положительные примеры станкостроения, разработки двигателей для карьерных самосвалов, поставки компонентов для предприятий автопрома. Кроме того, в Беларуси уже производятся различные марки технического углерода на заводе «Омск Карбон Могилев», а так же группой «Содружества» в Калининградской области созданы производственно-логистический комплекс и маслоэкстракционный завод по выпуску продукции из сои и рапса в Сморгони.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-79

Все эти проекты реализованы и работают при непосредственной поддержке белорусских и российских губернаторов. Во многом именно благодаря их целеустремленности воплощаются в жизнь позитивные начинания, которые сближают наши государства, наполняют конкретным смыслом белорусско-российские отношения.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-82

Сегодня насчитывается несколько десятков союзных программ, которые в первую очередь направлены на создание наукоемкой продукции. Взять, к примеру, медицину. Так, программа «Спинальные системы» позволит значительно улучшить результаты реабилитации детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, сократить сроки и материальные затраты на их лечение в 3-4 раза.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-85

Сотрудничаем в кардиохирургии и фармацевтике.

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Приоритетные направления сотрудничества во время своего выступления перечислил и Владимир Путин. Импортозамещение, промышленная кооперация, госзакупки…

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-88

Вместе строим и Белорусскую АЭС. Ввести ее намерены по плану, в конце 2019 года. Торгуем и с третьими странами. Такой хорошо налаженный диалог дает основание говорить, что можем еще больше.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-91

Российский лидер уверен: уровень взаимной торговли не соответствует потенциалу. 

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Кстати, последнее время активно обсуждали вопрос поставок российских нефтепродуктов в Беларусь. На полях форума вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал детали достигнутых договоренностей.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-94

К рассмотрению компенсации от налогового маневра стороны вернуться в ноябре. К тому моменту, как россияне его завершат, белорусы, по словам вице-премьера, могут рассмотреть возможность поставок из других стран.

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Что же касается индикативных балансов нефтепродуктов, то еще ранее сообщалось о согласовании на текущий период и 2019 год. 

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-97

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Предприятия сырьем обеспечены. Остальные вопросы, касающиеся удешевления стоимости нефти, газа, будут прорабатываться в плановом режиме уже в последующем периоде.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-100

В целом пленарное заседание V Форума регионов получилось очень богатым на темы. Поднимались самые разные вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, участники в который раз убедились: реализовывать проекты гораздо легче в условиях синхронизированных законодательств. Поэтому решено: парламентарии и дальше продолжат работу над концепцией их сближения. 

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-103

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Концепция основана на очень серьезном научно-практическом анализе. И я думаю, это будет именно та дорожная карта, которая позволит все национальные нормативно-правовые акты как бы гармонизировать для того, чтобы не было каких-то разновременных подходов, расхождений принципиального характера. Я считаю, что мы могли бы подумать и о неких модельных законах Союзного государства, которые бы служили базой для формирования национального правового поля.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-106

Идею создания модельных законов российские коллеги поддерживают. Такая практика успешно используется в других интеграционных сообществах. Единое правовое поле сегодня крайне важно создать для развития IT-страны. И белорусы, и россияне приняли ряд законов, стимулирующих цифровое развитие. 

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-109

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
Очень важно, что в рамках Союзного государства эти законы были гармонизированы. Чтобы мы создавали единое цифровое и информационное пространство, удобное для граждан как России, так и Беларуси.

Валентина Матвиенко: «Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность»

Как бы то ни было, нынешний Форум регионов Беларуси и России уже история.

О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов-112

Коллеги, друзья и партнеры договорились встретиться вновь в 2019 году. Обсудить планируют молодежную тематику.

# V Форум регионов Беларуси и России # Григорий Рапота # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Анастасия Иванникова # Дмитрий Азаров # Дмитрий Денисов # Сергей Мовчан # Валерий Малашко # Игорь Ляшенко # Михаил Мясникович # Валентина Матвиенко # Фотофакт

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