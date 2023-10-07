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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения

07 октября 2023 07:39
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Александр Лукашенко сегодня, 7 октября, поздравил президента России, пожелав в день рождения Владимиру Путину доброго здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, поддержки родных, близких и коллег в осуществлении намеченных целей в его многотрудной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Избранный вами жизненный путь – это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству. Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание. В Беларуси высоко ценят вносимый вами вклад в укрепление всеобъемлющих белорусско-российских связей, последовательную позицию относительно дальнейшего углубления межгосударственной интеграции. Уверен, наше традиционно открытое и доверительное общение будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнерства.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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