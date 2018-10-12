Александр Лукашенко лично встретил Владимира Путина в могилёвском аэропорту

Новости Беларуси. В заключительный день работы Форума регионов участие в нем принимают Президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и Владимир Путин уже провели двустороннюю встречу. Риторика переговоров – доброжелательная. Что обсуждается, в каком формате сейчас принимаются решения в Могилеве – узнаем прямо сейчас. На связь со студией выходит наш корреспондент Юрий Прокопенко. Юрий Прокопенко, СТВ: В эти минуты во Дворце культуры области проходит пленарное заседание Форума регионов. В нем участвует порядка тысячи человек. Около полудня в аэропорту Могилев приземлился российский борт номер один. Владимира Путина встретил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Лидеры государств встретились и в неформальном формате. Примечательно, что разговор начали с эпитетов, посвященных красоте города.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я с удовольствием приветствую вас на Могилевской земле. Знаю, что вы всегда чувствуете себя здесь как дома на этом клочке, можно сказать, русской земли. Это город, я бы сказал, больше русский, чем белорусский. Это восток Беларуси. Всегда рады видеть вас здесь, поэтому многое сделано для Форума регионов. Приезжайте в любое время. Это отчасти и моя родина. Я вам рассказывал, где я ходил своими ногами, почти босиком. Учился здесь, работал, поэтому у меня воспоминания об этом городе хорошие. Если вы когда-нибудь согласитесь или захотите приехать сюда, я вас всегда буду ждать, как у себя дома принимать. Как вы в Питере нас принимаете.