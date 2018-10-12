Александр Лукашенко лично встретил Владимира Путина в могилёвском аэропорту

Новости Беларуси. В заключительный день работы Форума регионов участие в нем принимают Президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и Владимир Путин уже провели двустороннюю встречу. Риторика переговоров – доброжелательная. Что обсуждается, в каком формате сейчас принимаются решения в Могилеве – узнаем прямо сейчас. На связь со студией выходит наш корреспондент Юрий Прокопенко.
Юрий Прокопенко, СТВ:
В эти минуты во Дворце культуры области проходит пленарное заседание Форума регионов. В нем участвует порядка тысячи человек. Около полудня в аэропорту Могилев приземлился российский борт номер один. Владимира Путина встретил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Лидеры государств встретились и в неформальном формате. Примечательно, что разговор начали с эпитетов, посвященных красоте города.