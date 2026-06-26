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Новости по тегу #Валентина Матвиенко

Смоленская область примет Форум регионов Беларуси и России в 2028 году
26 июня 2026 14:05

Смоленская область примет Форум регионов Беларуси и России в 2028 году

Лукашенко: все равно наши народы будут вместе
25 июня 2026 17:19

Лукашенко: все равно наши народы будут вместе

Кочанова и Матвиенко открыли в Минске памятник летчику, спасшему полоцких детей-сирот в 1944 году
25 июня 2026 17:10

Кочанова и Матвиенко открыли в Минске памятник летчику, спасшему полоцких детей-сирот в 1944 году

Лукашенко: благодаря регионам мы сохранили теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией
25 июня 2026 14:03

Лукашенко: благодаря регионам мы сохранили теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией

Кочанова и Матвиенко возложили венки к монументу Победы в Минске
25 июня 2026 13:51

Кочанова и Матвиенко возложили венки к монументу Победы в Минске

Президент Беларуси провел встречу с Валентиной Матвиенко
25 июня 2026 10:52

Президент Беларуси провел встречу с Валентиной Матвиенко

Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в Форуме регионов Беларуси и России
24 июня 2026 17:17

Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в Форуме регионов Беларуси и России

Межпарламентская ассамблея СНГ подводит итоги весенней сессии в Санкт-Петербурге
22 мая 2026 10:56

Межпарламентская ассамблея СНГ подводит итоги весенней сессии в Санкт-Петербурге

Более 100 контрактов на 20 млрд российских рублей! Подводим итоги XII Форума регионов
29 июня 2025 17:06

Более 100 контрактов на 20 млрд российских рублей! Подводим итоги XII Форума регионов

В Нижнем Новгороде завершился XII Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги
27 июня 2025 17:19

В Нижнем Новгороде завершился XII Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги

Кочанова: Запад ведёт гибридную войну против Союзного государства
27 июня 2025 14:04

Кочанова: Запад ведёт гибридную войну против Союзного государства

Более 800 человек присоединились к пленарному заседанию на Форуме регионов в Нижнем Новгороде
27 июня 2025 11:31

Более 800 человек присоединились к пленарному заседанию на Форуме регионов в Нижнем Новгороде