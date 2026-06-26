Новости по тегу #Валентина Матвиенко

Об этом стало известно по итогам проведения пленарного заседания XIII Форума.
Президент встретился с Валентиной Матвиенко.
В минском микрорайоне «Зеленый Луг» состоялось торжественное открытие монумента в честь советского летчика Александра Мамкина. В 1944 году пилот совершил подвиг – спас из немецкого плена воспитанников белорусского детского дома.
Александр Лукашенко 25 июня провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России. Визит Валентины Матвиенко в Минск приурочен к XIII Форуму регионов Беларуси и России.
Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко дали старт автопробегу «Города-герои – города Героев».
В центре внимания – XIII Форум регионов Беларуси и России, который стартовал в Минске и Минской области.
Валентина Матвиенко возглавит российскую делегацию, которая примет участие в ключевых мероприятиях форума, посвященного развитию межрегионального сотрудничества двух стран.
Беларусь выстроила крепкие связи на пространстве СНГ. На уровне законодателей действуют группы дружбы, способствующие углублению парламентских связей. Так, сегодня Наталья Кочанова встретилась с коллегами сразу из нескольких стран Содружества.
Во что готовы вкладываться производители и в чем видят перспективы?
В Союзном государстве наработано немало механизмов по активизации взаимной торговли. Один из мощнейших драйверов сотрудничества – Форум регионов.
В год юбилея Великой Победы большое внимание на Форуме регионов уделили сохранению исторической памяти.
Разговор строится вокруг центральной темы – «Молодежь – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства».
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