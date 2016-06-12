«БелАгро-2016»: десятки контрактов на миллионы долларов и выход белорусской техники на взлет

Новости Беларуси. Вновь к белорусско-российскому форуму. Еще одна важная площадка на неделе работала в Минске. На взлетно-посадочной полосе старейшего белорусского аэропорта открылась выставка «БелАгро» – не только лучшая иллюстрация взаимных экономических интересов двух стран, но и весьма эффективная бизнес-площадка, где заключают контракты и откуда с пустыми руками не уезжают. В пятницу здесь даже случилась неприятность, больше похожая на курьез. Один из посетителей потерял портфель с пятью тысячами долларов. Спустя полчаса его удалось найти, причем в целости и сохранности.

Деловые переговоры в Минске проходят не только в залах Дворцов, но и под отрытым небом. Именно отсюда 30-е годы прошлого века взлетел первый пассажирский самолет харьковского авиазавода К-5. И вот спустя восемь десятков лет недалеко от взлетно-посадочной полосы здесь представлена техника совсем другого «полета».

В аэропорту «Минск-1» – корабли сельскохозяйственного назначения. Трактор 4522 – самый мощный в СНГ. Универсальный робот имеет 450 лошадиных сил. Сразу после окончания выставки железные работники полей отправятся в российские регионы.

Федор Домотенко, генеральный директор Минского тракторного завода:

Мы подписали с Сахалином контракт уже на 50 единиц, готовится контракт с Калининградской областью.

Рекорды по размерам можно увидеть в самой посещаемой части выставки. В импровизированном контактном зоопарке – здесь коровы размером с зубра. А еще красная порода и голштинская – самая дорогая. Такая одна коровка будет стоить не меньше автомобиля.

Анатолий Хотько, генеральный директор ГО «Белплемживобъединение»:

Россияне и представители Казахстана хотели, чтобы мы прямо с выставки продали своих животных. Это уже десятки тысяч долларов.

Для выставки «БелАгро» испекли и самый большой хлеб. Эдакий формовой БелАЗ. 20 килограммов высотой почти в полметра. Больше бы не поместилось в печь. В 2016 году большие караваи расходились как горячие пирожки.

Хлебные пуфы по бабушкиным рецептам весом в 3-4 килограмма стали кулинарным сувениром, которым угощали и участников аграрного праздника, и высоких гостей. Вкус могилевского домочая оценили и Александр Лукашенко, и Владимир Путин, которому могилевские караваи собрали ссобойкой в Москву. После насыщенного дня в Минске белорусский и российский президенты посетили выставку «БелАгро».

В 2016 году формат выставки расширенный: более 500 участников из 23 стран мира. Плюс «БелАгро» совпадает с Форумом регионов. Поэтому представлены здесь практически все отрасли народного хозяйства: от военно-промышленного комплекса до науки и культуры.

Из окна белорусского пассажирского автобуса Александр Лукашенко и Владимир Путин увидели все технические новинки белорусского агропрома, который во многом создается вместе с российскими партнерами. Обойти всю экспозицию непросто: площадь «БелАгро» – больше 30 тысяч квадратных метров. По дороге говорили и про белорусскую рыбу. Про троллейбусы на батарейках с подзарядкой на остановках будущего. А уже после завершения маршрута ознакомились с линейкой коммунальной техники.

Напоследок президентам показали и новую коллекцию «Беллегпрома» – одежда для детей и молодежи. Регионы двух стран, что касается легкой промышленности, не конкурируют, а дополняют друг друга ассортиментом. Главный хит этого сезона – рубашки с вышиванками – подарили и Александру Лукашенко, и Владимиру Путину.

Николай Ефимчик, руководитель концерна «Беллегпром»:

Мы на Российскую Федерацию в прошлом году имели товарооборот 450 миллионов долларов, в этом году будет 500. То, что мы производили традиционно и говорили: «Ай, легпром, не посмотреть, не взять». Сегодня на стенде, где мы присутствуем, очень не стыдно находиться. Продукция европейского уровня.

Выставка в аэропорту «Минск-1» завершилась, здесь белорусы заключили десятки контрактов на миллионы долларов. Поэтому наша техника после «БелАгро» только еще пойдет на взлет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.