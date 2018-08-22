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В Минске продолжают искать пути урегулирования ситуации на востоке Украины

22 августа 2018 08:19
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Новости Беларуси. 22 августа в Минске продолжат искать пути урегулирования ситуации на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продолжают искать пути урегулирования ситуации на востоке Украины-1

В белорусской столице пройдет заседание трехсторонней контактной группы. На предыдущей такой встрече, которая прошла в конце июля, участники рассмотрели вопросы, связанные с водоснабжением и выплатой пенсий. Основной темой сегодняшнего заседания станет соблюдение перемирия, связанного с уборкой урожая.

Напоминаем, что знаковым стал документ о создании линии разграничения. Он был подписан в Минске 21 сентября 2016 года.

# Война в Украине # Фотофакт

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