Новости по тегу #Михаил Мясникович

Этот памятный предмет станет для учащихся не просто музейным экспонатом, а напоминанием о важной странице в истории независимой Беларуси.
По всей Беларуси 1 февраля прошли традиционные встречи выпускников. В Сновской средней школе сегодня и вовсе двойной праздник. Учреждение отмечает 160-летний юбилей. Поздравить свою альма-матер приехали выпускники из разных уголков страны.
Мероприятие прошло под девизом «Вместе строим будущее». Его главной целью стало повышение роли молодежи в реализации государственной политики.
«Все коллеги по СНГ всегда с уважением и деликатно интересовались, как обстоят дела, и многие вещи заимствовали у белорусов, чтобы внедрять в свою повседневную практику», – поделился Михаил Мясникович.
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