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Новости по тегу #Михаил Мясникович

Часы делегата первого ВНС Мясниковича передали в музей минской школы № 55
10 октября 2026 13:40

Часы делегата первого ВНС Мясниковича передали в музей минской школы № 55

Здесь учились многие знаменитые белорусы! Сновская средняя школа отмечает 160-летий юбилей
01 февраля 2025 17:43

Здесь учились многие знаменитые белорусы! Сновская средняя школа отмечает 160-летий юбилей

В Минске на дискуссионной площадке собрались почти 150 участников форума профактивистов
16 января 2025 07:12

В Минске на дискуссионной площадке собрались почти 150 участников форума профактивистов

Мясникович: коллеги по СНГ заимствовали многие вещи у белорусской избирательной системы
04 декабря 2024 16:40

Мясникович: коллеги по СНГ заимствовали многие вещи у белорусской избирательной системы

Лукашенко о белорусских разработках: «Успех на новых рынках зависит от того, с каким продуктом мы туда зайдём»
30 июля 2024 17:56

Лукашенко о белорусских разработках: «Успех на новых рынках зависит от того, с каким продуктом мы туда зайдём»

Мясникович: благодаря внесению в Конституцию поправок 96-го года удалось сохранить мир в стране
15 марта 2024 17:56

Мясникович: благодаря внесению в Конституцию поправок 96-го года удалось сохранить мир в стране

10 тыс. км нашим людям не помеха. Какие перспективы обсуждали на VIII Восточном экономическом форуме?
17 сентября 2023 21:14

10 тыс. км нашим людям не помеха. Какие перспективы обсуждали на VIII Восточном экономическом форуме?

Следующий Евразийский межправсовет пройдёт в Бишкеке
25 августа 2023 11:21

Следующий Евразийский межправсовет пройдёт в Бишкеке

Мясникович: «Расширяем горизонты новыми направлениями». Чего достиг ЕАЭС в промкооперации?
26 мая 2023 17:13

Мясникович: «Расширяем горизонты новыми направлениями». Чего достиг ЕАЭС в промкооперации?

Мясникович: сотрудничество в Союзном государстве не наносит ущерба другим странам ЕАЭС
25 мая 2023 17:43

Мясникович: сотрудничество в Союзном государстве не наносит ущерба другим странам ЕАЭС

Мясникович: «Беларусь обладает большими компетенциями не только в производстве чипов, но и в их проектировании»
25 мая 2023 14:21

Мясникович: «Беларусь обладает большими компетенциями не только в производстве чипов, но и в их проектировании»

Александр Лукашенко поздравил коллег-президентов с 78-й годовщиной Великой Победы
09 мая 2023 13:38

Александр Лукашенко поздравил коллег-президентов с 78-й годовщиной Великой Победы