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Александр Лукашенко о важности регионального сотрудничества с Россией: «Это сотни тысяч рабочих мест» 

12 октября 2018 13:58
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Новости Беларуси. Важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия является реализация совместных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой и легкой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Об этом заявил Александр Лукашенко во время пленарного заседания V Форума регионов. Уже сейчас есть примеры эффективного межрегионального сотрудничества. Успешно работают совместные производства автомобилей и оборудования. А это тысячи рабочих мест и возможность заработка для жителей и Беларуси, и России.

Александр Лукашенко о важности регионального сотрудничества с Россией: «Это сотни тысяч рабочих мест» -1

Но чтобы идти по этому пути и дальше и загружать предприятия, нужно создавать новые совместные программы импорто-замещения. Пока для этого в Союзном государстве созданы не все условия. И чаще всего ограничительные меры вводят в сфере АПК. Устранение взаимных торгово-экономических барьеров остаются главными задачами, над которыми партнеры будут работать и дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По-прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере и углубления кооперации. Важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия является реализация производственно-кооперационных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой, легкой промышленности. Следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Тогда наши производства смогут развиваться в интересах двух стран. На встрече в Сочи мы детально обсуждали этот вопрос. Надеюсь, в ближайшее время примем решения, которые снимут все препятствия в развитии совместных производств.

Александр Лукашенко о важности регионального сотрудничества с Россией: «Это сотни тысяч рабочих мест» -4

Привлекательность любого интеграционного объединения определяется условиями экономического сотрудничества его субъектов. Речь идет о создании условий для комфортного ведения торговли, а также возможности совместно реализовать прибыльные проекты в различных сферах.

Нашими главными задачами остается – устранение всяких ограничений во взаимной торговле и обеспечении равных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Скажу откровенно: хотелось бы, чтобы мы с президентом России вдвоем меньше занимались теми проблемами, которые должны решаться на уровне правительств, ведомств, министерств и регионов.

Александр Лукашенко о важности регионального сотрудничества с Россией: «Это сотни тысяч рабочих мест» -7

# V Форум регионов Беларуси и России # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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