Александр Лукашенко о важности регионального сотрудничества с Россией: «Это сотни тысяч рабочих мест» 

Об этом заявил Александр Лукашенко во время пленарного заседания V Форума регионов. Уже сейчас есть примеры эффективного межрегионального сотрудничества. Успешно работают совместные производства автомобилей и оборудования. А это тысячи рабочих мест и возможность заработка для жителей и Беларуси, и России.

Но чтобы идти по этому пути и дальше и загружать предприятия, нужно создавать новые совместные программы импорто-замещения. Пока для этого в Союзном государстве созданы не все условия. И чаще всего ограничительные меры вводят в сфере АПК. Устранение взаимных торгово-экономических барьеров остаются главными задачами, над которыми партнеры будут работать и дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По-прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере и углубления кооперации. Важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия является реализация производственно-кооперационных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой, легкой промышленности. Следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Тогда наши производства смогут развиваться в интересах двух стран. На встрече в Сочи мы детально обсуждали этот вопрос. Надеюсь, в ближайшее время примем решения, которые снимут все препятствия в развитии совместных производств.