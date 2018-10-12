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Владимир Путин: Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов

12 октября 2018 14:11
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Новости Беларуси. Об экономике как об основе межрегионального сотрудничества в своем выступлении говорил и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь занимает первое место в СНГ по объему товарооборота с Россией, а примерно половина нашего экспорта идет на соседний рынок. В прошлом году страны наторговали больше чем на 30 миллиардов долларов. Владимир Путин подчеркнул, что темпы снижать не собираются.  

Владимир Путин: Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов-1

Владимир Путин, президент Российской Федерации:  
Нам вполне по силам – вывести взаимную торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов. Чтобы подчеркнуть значимость этой цифры, напомню, что с Индией, где я недавно побывал, товарооборот России недотягивает и до 10 миллиардов долларов. И это с более чем миллиардной по населению страной! С Беларусью же наш товарооборот уже составляет более 32 миллиардов. Это говорит об уровне нашей кооперации.    

Важно, что в повестке форума, особое внимание уделено вопросам цифровой экономики. В России сейчас как на федеральном, так и на региональном уровне многое делается для внедрения самых современных технологий в различных сферах деятельности. Знаю, что и Александр Григорьевич прилагает серьезные усилия по формированию в Беларуси информационных центров. Надеюсь, в рамках форума будут подготовлены рекомендации по применению электронных сервисов в системе муниципального управления и жилищно-коммунального хозяйства, по обеспечению граждан к таким услугам как обучение, медицина, общественный транспорт.  

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Владимир Путин: Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов-4

 

# V Форум регионов Беларуси и России # Владимир Путин # Фотофакт

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