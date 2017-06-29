Cовместное развитие IT-технологий – главный месседж IV Форума регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. От культурной сплочённости до экономических связей. Москва принимает IV Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в первый день работы деловой площадки между нашими странами подписан солидный пакет соглашений о сотрудничестве. Есть и первые бизнес-контракты. Одну из самых масштабных работ провели предприятия Белнефтехима. Партнёрские соглашений заключенj более, чем на 100 миллионов долларов. В целом от проведения этого важнейшего события в жизни Союзного государства ожидается внушительный финансовый эффект. Евгений Пуствой, СТВ:

Форум регионов значительно сокращает дорогу к сотрудничеству между белорусско-российскими регионами. Даже стол для подписания новых соглашений и документов подготовлен. А в 2017 году рукопожатие можно совершить даже с интеллектом. Месседж нынешней интеграционной площадки – совместное развитие IT-технологий.

Искусственный интеллект должен оживить традиционные связи белорусско-российских регионов. Добираться к вершинам развития высоких технологий, как и в горы, легче вместе. Это понимают даже актрисы в национальных костюмах.

С таким же напутствием к чиновникам и бизнесменам из регионов двух стран обращаются основатели форума Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович. Необходим разумный подход к умной экономике.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания:

Не просто надо наращивать объёмы взаимной торговли. Это безусловно надо. Но сегодня новый этап в нашем сотрудничестве – совместные предприятия, совместные крупные проекты, совместная кооперация в сфере высоких технологий. Мы уже видим ту высокую степень экономической интеграции, которая сложилась между Россией и Беларусью. Беларусь на форуме – две с половиной сотни проектов и 80 предприятий, причем самых разных сфер. Впрочем, и сама выставка – идея Беларуси. Сергей Рахманов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Далеко не каждая страна в мире такое может делать. Таких стран немного. У нас очень приличные разработки в машиностроении. Главное, что эти разработки ведём в альянсе с нашими российскими партнёрами. Это касается и моторной техники. Это касается химической промышленности и так далее.



С белорусской любовью к аккуратности все новинки разложили по тематике: АПК, образование, медицина... Особый интерес – вот к этой экспозиции. Белорусское поколение гаджетов этим уже занялось.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Когда говорим о конкуренции, мы безусловно должны подразумевать, что это все делается для будущих поколений. Наш проект не только востребован Форумом регионов Беларуси и России, но он и даёт практическую отдачу, которая будет содействовать и структурным реформам и IT-технологиям, многим другим направлениям.

Знакомясь с достиженими науки, спикеры верхних палат парламентов больше всего времени проводят у стендов со ста идеями от молодёжи Беларуси. Инновационного подхода требуют и технологии работы с молодёжью. Продвигать традиционные устои необходимо через современные технологии. Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Это формирование менталитета через информационные технологии, через привлечение институтов гражданского обществ, формирование менталитета нового поколения белорусов и россиян. За дни форума подпишут 70 соглашений. Впервые на форуме достигнуты соглашения между депутатами различных уровней. В активной работе – межпарламентский совет.

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы сейчас проанализируем законодательство в рамках промышленности, что сегодня мешает продвижению определённой работы, что сегодня нужно сделать, что уже сделано. Мы посмотрим, как реализуются равные права граждан, что нужно сделать по законодательству и наметим новые пути.

Белорусская сторона предполагает вернуться из Москвы с пакетом контрактов на 400 миллионов долларов. Но пока о цифрах говорит рано. Впереди еще один продуктивный день.