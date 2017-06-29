Cовместное развитие IT-технологий – главный месседж IV Форума регионов Беларуси и России
Новости Беларуси. От культурной сплочённости до экономических связей. Москва принимает IV Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже в первый день работы деловой площадки между нашими странами подписан солидный пакет соглашений о сотрудничестве. Есть и первые бизнес-контракты.
Одну из самых масштабных работ провели предприятия Белнефтехима.
Партнёрские соглашений заключенj более, чем на 100 миллионов долларов. В целом от проведения этого важнейшего события в жизни Союзного государства ожидается внушительный финансовый эффект.
Евгений Пуствой, СТВ:
Форум регионов значительно сокращает дорогу к сотрудничеству между белорусско-российскими регионами. Даже стол для подписания новых соглашений и документов подготовлен. А в 2017 году рукопожатие можно совершить даже с интеллектом.
Месседж нынешней интеграционной площадки – совместное развитие IT-технологий.
Искусственный интеллект должен оживить традиционные связи белорусско-российских регионов. Добираться к вершинам развития высоких технологий, как и в горы, легче вместе. Это понимают даже актрисы в национальных костюмах.
С таким же напутствием к чиновникам и бизнесменам из регионов двух стран обращаются основатели форума Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович. Необходим разумный подход к умной экономике.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания:
Не просто надо наращивать объёмы взаимной торговли. Это безусловно надо. Но сегодня новый этап в нашем сотрудничестве –
совместные предприятия, совместные крупные проекты, совместная кооперация в сфере высоких технологий.
Мы уже видим ту высокую степень экономической интеграции, которая сложилась между Россией и Беларусью.
Беларусь на форуме – две с половиной сотни проектов и 80 предприятий, причем самых разных сфер. Впрочем,
и сама выставка – идея Беларуси.
Сергей Рахманов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Далеко не каждая страна в мире такое может делать. Таких стран немного.
У нас очень приличные разработки в машиностроении.
Главное, что эти разработки ведём в альянсе с нашими российскими партнёрами. Это касается и моторной техники. Это касается химической промышленности и так далее.
С белорусской любовью к аккуратности все новинки разложили по тематике: АПК, образование, медицина... Особый интерес – вот к этой экспозиции. Белорусское поколение гаджетов этим уже занялось.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Когда говорим о конкуренции, мы безусловно должны подразумевать, что это все делается для будущих поколений. Наш проект не только востребован Форумом регионов Беларуси и России, но он и даёт практическую отдачу,
которая будет содействовать и структурным реформам и IT-технологиям, многим другим направлениям.
Знакомясь с достиженими науки, спикеры верхних палат парламентов больше всего времени проводят у стендов со ста идеями от молодёжи Беларуси. Инновационного подхода требуют и технологии работы с молодёжью. Продвигать традиционные устои необходимо через современные технологии.
Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Это формирование менталитета через информационные технологии,
через привлечение институтов гражданского обществ, формирование менталитета нового поколения белорусов и россиян.
За дни форума подпишут 70 соглашений. Впервые на форуме достигнуты соглашения между депутатами различных уровней. В активной работе – межпарламентский совет.
Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы сейчас проанализируем законодательство в рамках промышленности, что сегодня мешает продвижению определённой работы, что сегодня нужно сделать, что уже сделано. Мы посмотрим, как реализуются равные права граждан, что нужно сделать по законодательству и наметим новые пути.
Белорусская сторона предполагает вернуться из Москвы с пакетом контрактов на 400 миллионов долларов. Но пока о цифрах говорит рано. Впереди еще один продуктивный день.
Форум регионов посетят главы государств.
И именно эта площадка остаётся одной из самых действенных форм интеграции союзного государства.