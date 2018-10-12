Россия перечислила Беларуси недоплаченные 263 миллиона долларов за «перетаможку» нефти

Новости Беларуси. В заключительный день работы Форума регионов участие в нем принимают Президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и Владимир Путин уже провели двустороннюю встречу. Как отметил Александр Лукашенко, нынешняя встреча не последняя в 2018 году.

Еще предстоят контакты в рамках международных саммитов в Астане и Москве. Тем для обсуждения немало. Например, поставки нефтепродуктов из России в Беларусь.

Александр Лукашенко лично встретил Владимира Путина в могилёвском аэропорту

Как сообщил 12 октября белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко, накануне российская сторона перечислила Беларуси недоплаченные с июля 263 миллиона долларов за «перетаможку» нефти. А в следующем году поставки нефтепродуктов от наших восточных соседей будут увеличены на 10 процентов.

Форум регионов – это действительно большая переговорная площадка, где стороны быстро находят общий язык.