Россия перечислила Беларуси недоплаченные 263 миллиона долларов за «перетаможку» нефти
Новости Беларуси. В заключительный день работы Форума регионов участие в нем принимают Президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и Владимир Путин уже провели двустороннюю встречу.
Как отметил Александр Лукашенко, нынешняя встреча не последняя в 2018 году.
Еще предстоят контакты в рамках международных саммитов в Астане и Москве. Тем для обсуждения немало. Например, поставки нефтепродуктов из России в Беларусь.
Александр Лукашенко лично встретил Владимира Путина в могилёвском аэропорту
Как сообщил 12 октября белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко, накануне российская сторона перечислила Беларуси недоплаченные с июля 263 миллиона долларов за «перетаможку» нефти. А в следующем году поставки нефтепродуктов от наших восточных соседей будут увеличены на 10 процентов.
Форум регионов – это действительно большая переговорная площадка, где стороны быстро находят общий язык.
Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга (Россия):
Беларусь является традиционно одним из партнеров Санкт-Петербурга и занимает, если говорить о товарообороте, четвертое место. Есть дорожная карта, в которой больше 90 пунктов, которые посвящены и развитию в области промышленности, и в области спорта, и в области образования, и в области культуры.
Дмитрий Азаров, губенатор Самарской области:
С нашими друзьями вместе готовились к проведению и Чемпионата мира по футболу на территории Самарской области. Мы закупили сто автобусов из Беларуси, сто МАЗов, которые работали, обслуживали гостей чемпионата в Самаре, приехавших со всех концов мира, которые также увидели эти автобусы. Благодаря Самарской области была дополнительная реклама продукции МАЗа.