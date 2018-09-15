«Росатом» подтвердил сроки ввода в эксплуатацию первого блока БелАЭС
Новости Беларуси. Они неизменны – конец 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это 15 сентября на встрече с премьер-министром Беларуси заявил глава российской госкорпорации. В Островце «Росатом» уже установил ряд мировых рекордов: это касается сроков, качества и вовлеченности белорусских подрядчиков в эту работу.
Алексей Лихачев, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:
Станция является флагманским проектом, номер один с точки зрения уделения внимания руководства госкорпорации, руководства страны этому объекту. Надо сказать, что мы такой технологический конвейер реализуем. У нас сегодня, если так можно выразиться, старший брат белорусской станции – это первый блок второй очереди Ленинградской АЭС – прошел промышленные испытания, работает на полную мощность, идет оформление его до конца года уже в промышленную эксплуатацию. С учетом полученного опыта мы здесь готовимся к такой же процедуре на будущий год. Исходим из того, что это должно произойти до конца следующего года.
Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту поколения «3+». Это не только крупнейший инфраструктурный проект за всю историю нашей страны, но и инвестиционный. Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована до конца 2018 года.