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Английскую редакцию книги «Наш Президент» представили в МИД Беларуси

29 июля 2026 13:34
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Английскую редакцию книги «Наш Президент» презентовали в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Английскую редакцию книги «Наш Президент» представили в МИД Беларуси-2

Первыми с новинкой ознакомились белорусские дипломаты. Мероприятие вошло в программу ежегодного семинара руководителей загранучреждений. Англоязычный вариант выпустили в ответ на многочисленные запросы из-за рубежа. С момента выхода оригинального русскоязычного издания к нему проявляли огромный интерес на внешнем контуре. Перевод на английский стал закономерным и необходимым шагом.

Английскую редакцию книги «Наш Президент» представили в МИД Беларуси-4

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Иноязычная версия – это была потребность, это был зов патриотов зарубежья, который возник сразу же, как только первые наши гонцы, приехав сюда, на историческую Родину, увезли с собой книги на русском языке, в страны своего постоянного проживания. Они сетовали на то, что, естественно, русский язык не многие понимают. Даже в постсоветских странах, уже во многих республиках, некогда советских, молодежь лучше говорит по-английски, чем по-русски.

Англоязычная версия книги выпущена тиражом в 2 тысячи экземпляров. Напомним, оригинальное издание «Наш Президент» на русском языке было представлено и появилось в продаже в 2025 году.

# Александр Лукашенко # Книги # Владимир Перцов

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