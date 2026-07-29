Эстония столкнулась с острой нехваткой учителей

Эстонские школы перед началом нового учебного года столкнулись с острым дефицитом учителей. В стране открыто более 200 горячих вакансий, которые некому заполнить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложнее всего ситуация с преподавателями математики и начальных классов. Причем если раньше нехватка педагогов была проблемой провинции, то сейчас кризис охватил и крупные города. Профсоюзы утверждают, что ситуация усугубляется старением кадров и колоссальной рабочей нагрузкой, а каждый пятый учитель в Эстонии не имеет необходимой квалификации.

Молодежь идти в профессию не спешит, предпочитая другие специальности. Профильные вузы заявляют о недоборе студентов: в аудитории приходят в основном те, кто уже работает в школах и просто хочет повысить свою квалификацию. Как отмечают эксперты, этот системный кризис напрямую бьет по качеству обучения школьников и ставит под угрозу будущее всей эстонской системы образования.