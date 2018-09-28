По итогам встречи глав государств СНГ принято 16 решений и заявлений
Новости Беларуси. По итогам встречи глав государств СНГ в узком составе решено, что в 2019 году председательство в СНГ примет Туркменистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Вопрос безопасности – это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита»
Следующее заседание Совета глав государств пройдет 11 октября 2019 в Ашхабаде. Эти и другие вопросы, в том числе кадровые, партнеры обсудили уже на встрече в расширенном составе.
Какие темы обсудят на саммите глав государств СНГ
Говорили о проекте конвенции, о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Также лидеры стран СНГ приняли решение о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству:
Предлагаемый план представляет 49 позиций. Это основные мероприятия, которые мы готовимся провести к 75-летию Победы. Он включает разные разделы и прежде всего обращен на заботу о ветеранах войны. Их осталось немногим более 100 тысяч и они, естественно, нуждаются в особом внимании.
Отдельные разделы плана посвящены борьбе с фальсификацией истории, которой занимаются в ряде стран – да и не только в ряде других стран но и, к сожалению, в наших странах историки, которые хотят переписать Победу, отнять ее у советского народа.
Всего принято 16 решений и заявлений. Об итогах сегодняшнего саммита журналистам рассказали на итоговой пресс-конференции.
Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:
Мы уделили особое внимание вопросам дальнейшего углубления взаимодействия стран-участниц СНГ в сферах обеспечения безопасности и стабильности на пространстве Содружества, торгово-экономической кооперации, в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций. В том числе по вопросам свободного передвижения товаров и услуг, культурно-гуманитарного сотрудничества.