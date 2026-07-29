Уголовное дело возбуждено по факту обрушения строительных лесов в Минске

По факту обрушения строительных лесов в Минске возбуждено уголовное дело. Во время работ металлические конструкции девятиэтажного дома в элитном жилом комплексе рухнули вместе с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погиб 37-летний арматурщик. Еще шестеро строителей получили травмы различной степени тяжести: четверых из них после осмотра врачи направили на амбулаторное лечение, а двое мужчин остаются в больницах. ЧП произошло на улице Киселева. Экстренные службы прибыли на место незамедлительно.

Иван Башура, старший помощник начальника штаба ликвидации ЧС Минского городского управления МЧС:

При помощи альпинистского снаряжения и оборудования производились работы по стабилизации строительных конструкций, а именно лесов, на вышележащих этажах – это 9, 8 и 7 этажи. Это делалось для безопасности при выполнении работ на земле, а также для расчистки и поиска пострадавших внизу. Обследование проводилось с кинологической службой, а также при помощи специального прибора по обнаружению людей в заваленных сооружениях.

Уголовное дело возбуждено за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Центральный районный отдел Следственного комитета Минска выясняет все обстоятельства ЧП. В ходе расследования будут установлены точные технические причины обрушения высотных конструкций, а также виновники произошедшего.