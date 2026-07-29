В новом учебном году требования к внешнему виду учащихся остались без изменений – Минобразования

В новом учебном году требования к внешнему виду учащихся остались без изменений. На законодательном уровне закреплено, что дети должны посещать занятия в одежде делового стиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торговых объектах с конца июля организовано более 250 школьных базаров. Предусмотрены скидки до 30 % на одежду и до 15 % на канцтовары, действуют социальные акции для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, а также запланированы выездные ярмарки. Для удобства родителей Министерство образования разместило на своем сайте каталог школьной одежды и минимальный перечень необходимых канцелярских принадлежностей.

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

Каталог школьной одежды, который размещен на сайте Министерства образования, является примерным и подготовлен в помощь родителям при подготовке детей к школе. Однако родители должны понимать, что основное требование – это цветовая гамма, выбранная в данном учреждении образования, и единый элемент, который определен для данного учреждения образования. А уже покупать одежду из этого каталога либо самостоятельно пошить – это право родителей.

Для контроля качества товаров были созданы специальные мониторинговые группы, работающие на общественных началах. В Минске и регионах они проверяют ассортимент и наличие необходимых размеров в торговых точках.