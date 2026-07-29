Какие профессии в топе у абитуриентов ссузов? Узнали о самых популярных направлениях

В Минской области официально дан старт одному из самых важных этапов в жизни абитуриентов – вступительной кампании в учреждения среднего специального образования. Тысячи юношей и девушек теперь стоят на пороге профессионального выбора, стремясь получить востребованную специальность.

В 2026 году абитуриентов Минской области ожидают десятки учреждений среднего специального образования – они предлагают обучение по самым разным направлениям.