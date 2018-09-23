Нефть и сельское хозяйство, союзная интеграция и внутренняя политика: подробности сочинской повестки

Новости Беларуси. Переговоры тяжелые, но результативные. Ключевые вопросы сотрудничества на неделе в Сочи обсудили президенты Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Формат предполагал участие руководства правительств, но основная часть прошла тет-а-тет: Александр Лукашенко и Владимир Путин беседовали более шести часов. Самые актуальные вопросы белорусско-российских отношений. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин?

В 2018 году Александр Лукашенко и Владимир Путин лично встречаются уже пятый раз. Состоялись и несколько телефонных разговоров. Очевидно: есть темы, вопросы, требующие решений на уровне глав государств. Теснее стали общаться и правительства. А это не что иное, как показатель того, что белорусско-российские отношения развиваются и, главное, страны заинтересованы в активизации сотрудничества, ведь если бы было все равно – не было бы ни встреч, ни переговоров, ни планов на будущее.

Политическое взаимодействие как двустороннее, так и в рамках интеграционных образований, украинская тематика, рефинансирование долговых обязательств, строительство Белорусской атомной электростанции, поставки сельхозпродукции, кооперационные связи, пересечение иностранцами белорусско-российской границы. Нет той чувствительной темы, которая бы не была затронута на переговорах. Но главный вопрос сочинской повестки - возврат денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет и поставка темных нефтепродуктов. Проработано два варианта. Окончательно точки над «i» расставлены уже после завершения личных переговоров – в субботу в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе российской стороны.

Сочинская встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина запомнится своими результатами. Их, действительно, много. И они касаются выполнения ранее заключенных между Беларусью и Россией договоренностей. Повестка была наполнена очень непростыми темами. Президенты общались долго, до позднего вечера. На следующее утро Александр Лукашенко рассказал об итогах переговоров, охарактеризовав их как «тяжелые, но результативные». Беларусь и Россия выработали варианты решения вопроса по поставкам нефтепродуктов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уже очень давно Евразийский банк принял решение о выделении Беларуси кредитов в 2 миллиарда долларов.Так?Мы получили 5 траншей, остался 6 и 7 (подробнее здесь).

Речь шла о наших проблемах машиностроительных комплексов. Мы особенно много внимания уделили один на один этим переговорам. В том ключе, что нам не надо было бы повторять одно и то же производство, создавая предприятия, особенно в России. К примеру, если у нас есть производство БелАЗов, то зачем подобное предприятие создавать в России по выпуску автомобилей большой грузоподъемности? Нет такой необходимости. Обращено внимание на работу по кооперации – полное взаимопонимание со стороны президента России. Но вся беда в том, что мы там плохо работаем – плохо мы еще работаем со своими коллегами – министр с министром, вице-премьер с вице-премьером. «В очень позитивном ключе был диалог»: Александр Лукашенко подвел итоги переговоров в Сочи