«Во многих регионах России белорусов знают как добросовестных партнеров»: Александр Лукашенко на пленарном заседании в Могилеве

Новости Беларуси. Сотрудничество в агропромышленном комплексе является наиболее чувствительным вопросом в торговле с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наиболее чувствительный вопрос – это сотрудничество в агрокомплексе. Во многих регионах России белорусов знают как добросовестных и надежных партнеров, а белорусские продукты ценят и любят. Бывает, зачастую совместная работа по повышению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничительными мерами. Но мы наконец-то в канун этого форума договорились о том, как будем развязывать подобные проблемы. Притом договорились однозначно, и это поддержано правительствами двух стран.