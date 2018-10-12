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«Во многих регионах России белорусов знают как добросовестных партнеров»: Александр Лукашенко на пленарном заседании в Могилеве

12 октября 2018 14:06
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Новости Беларуси. Сотрудничество в агропромышленном комплексе является наиболее чувствительным вопросом в торговле с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России. 

«Во многих регионах России белорусов знают как добросовестных партнеров»: Александр Лукашенко на пленарном заседании в Могилеве-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наиболее чувствительный вопрос – это сотрудничество в агрокомплексе. Во многих регионах России белорусов знают как добросовестных и надежных партнеров, а белорусские продукты ценят и любят. Бывает, зачастую совместная работа по повышению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничительными мерами. Но мы наконец-то в канун этого форума договорились о том, как будем развязывать подобные проблемы. Притом договорились однозначно, и это поддержано правительствами двух стран.  

«Во многих регионах России белорусов знают как добросовестных партнеров»: Александр Лукашенко на пленарном заседании в Могилеве-4


 

# V Форум регионов Беларуси и России # Александр Лукашенко # Фотофакт

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