Работы художницы Валентины Иваньковой выставлены в галерее Михаила Савицкого

Сюжеты ее картин самые разнообразные – это как пейзажи Минска, так и зарисовки быта горожан. Но все же главная тема – любовь и отношения между людьми.

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

Выставка демонстрирует все многообразие техник, которыми пользуется художник. Это и дымление, молочение, кракле, глазури, росписи и так далее. Для творчества Валентины Иваньковой характерно, что важна не только форма, но и цвет. Но еще одна особенность выставки – в ее тематическом разнообразии. Художницу интересуют разные темы, но, как она сама говорит, все сюжеты, все композиции, которые она создает, основаны на ее личном опыте и переживаниях.