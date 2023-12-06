Работы художницы Валентины Иваньковой выставлены в галерее Михаила Савицкого

Акварельные пейзажи и скульптурные произведения. В художественной галерее Михаила Савицкого представлена выставка Валентины Иваньковой «Мир прекрасный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акварельные пейзажи и скульптурные произведения. В художественной галерее Михаила Савицкого представлена выставка Валентины Иваньковой «Мир прекрасный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сюжеты ее картин самые разнообразные – это как пейзажи Минска, так и зарисовки быта горожан. Но все же главная тема – любовь и отношения между людьми.
Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:
Выставка демонстрирует все многообразие техник, которыми пользуется художник. Это и дымление, молочение, кракле, глазури, росписи и так далее. Для творчества Валентины Иваньковой характерно, что важна не только форма, но и цвет. Но еще одна особенность выставки – в ее тематическом разнообразии. Художницу интересуют разные темы, но, как она сама говорит, все сюжеты, все композиции, которые она создает, основаны на ее личном опыте и переживаниях.
Серия работ, на которую стоит обратить особое внимание, «Вид из окна». Здесь Валентина Иванькова с помощью акварели изобразила, как меняется один из дворов Минска в зависимости от поры года.