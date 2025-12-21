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Новости по тегу #Анастасия Иванникова

Здесь всё, чем гордится страна! Показываем самое интересное с выставки «Моя Беларусь»
21 декабря 2025 17:55

Здесь всё, чем гордится страна! Показываем самое интересное с выставки «Моя Беларусь»

Белорусская кухня покорила даже Ивлева! Как оценил наши продукты самый придирчивый дегустатор?
16 ноября 2025 17:02

Белорусская кухня покорила даже Ивлева! Как оценил наши продукты самый придирчивый дегустатор?

Номинанты бегут из своих же стран! С какими вызовами столкнулись перед вручением премий Чечко? Интервью
02 ноября 2025 17:18

Номинанты бегут из своих же стран! С какими вызовами столкнулись перед вручением премий Чечко? Интервью

Эксклюзив! Беляков впервые показал, как будет выглядеть приз на вручении премии Эмиля Чечко
02 ноября 2025 17:18

Эксклюзив! Беляков впервые показал, как будет выглядеть приз на вручении премии Эмиля Чечко

10 премий имени Эмиля Чечко планируют вручить в 2025-м – узнали, кто стал номинантами
02 ноября 2025 17:17

10 премий имени Эмиля Чечко планируют вручить в 2025-м – узнали, кто стал номинантами

Контракты на $90 млн! В Астане прошёл первый Белорусско-казахстанский аграрный форум
23 октября 2025 17:53

Контракты на $90 млн! В Астане прошёл первый Белорусско-казахстанский аграрный форум

Из тюрьмы в функциональное общественное пространство – вот что появится в Пищаловском замке
14 сентября 2025 17:30

Из тюрьмы в функциональное общественное пространство – вот что появится в Пищаловском замке

Сельский шопинг! Отправились в деревни и узнали, что по удобству, ассортименту и качеству
31 августа 2025 17:05

Сельский шопинг! Отправились в деревни и узнали, что по удобству, ассортименту и качеству

Лукашенко поручил интенсифицировать козоводство! Рассказываем о перспективах отрасли
13 июля 2025 17:38

Лукашенко поручил интенсифицировать козоводство! Рассказываем о перспективах отрасли

Год вместе с ШОС! Что даёт Беларуси членство в этой организации? Изучили перспективы
06 июля 2025 17:07

Год вместе с ШОС! Что даёт Беларуси членство в этой организации? Изучили перспективы

Кто и на каких условиях сможет выкупить арендное жильё? Новации в Беларуси
01 июня 2025 16:43

Кто и на каких условиях сможет выкупить арендное жильё? Новации в Беларуси

Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?
11 мая 2025 18:15

Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?