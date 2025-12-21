Новости по тегу #Анастасия Иванникова

Исследовать инновации и буквально погрузиться в них с головой можно на масштабной выставке «Моя Беларусь», которая в эти дни проходит в «БелЭкспо». Это не просто экспозиция, где выставлено все лучшее, что у нас есть, а путешествие в будущее нашей страны через настоящее.
В том, что нам есть что рассказать и показать, можно было убедиться здесь – самая масштабная продовольственная выставка нашей страны «Продэкспо» собрала 150 компаний из 7 стран.
В 2025 году Фонд имени Эмиля Чечко вручит десять наград. Церемония пройдет уже 3 ноября в Минске. Пообщались с председателем правления Международного благотворительного фонда имени Эмиля Чечко.
«Мы видим солдата без опознавательных знаков, страны принадлежности, поскольку солдат – это архетип защитника – защитника детей, тех, кто не может защитить сам себя».
Среди них – деятели из Польши, Франции, России, Германии и Словакии.
В нем приняли участие производители сельхозтехники и продуктов питания, а еще экспортеры, технологи, ученые – в общем, все те, кто задействован на разных этапах аграрной цепочки: от разработки технологий до продажи товаров.
Главный архитектор рассказывает: это типовой проект тюремного замка в стиле раннего классицизма. Замка, которому в эту году исполняется 200 лет! Работа, конечно, предстоит большая – восстановить разрушенную стену с угловой башней, вернуть исторический вид окон и дверей.
На неделе об эффективности системы торгового обслуживания говорили во Дворце Независимости. Небольшие, пусть даже неперспективные деревни без нужного ассортимента остаться не должны. Привлекать сюда торговые сети поручил Президент.
«Спрос растет, в том числе в России. Почему не интенсифицировать этот процесс? Тут хорошее дело, перспективное, спрос есть».
Наш путь в ШОС занял 15 лет. Мы прошли все ступеньки взаимодействия, от партнера по диалогу до полноправного участника, что говорит о наших серьезных намерениях. Минск настроен на продуктивную работу.
Предоставление арендного жилья на неделе обсуждали во Дворце Независимости. Арендные квартиры – хороший стимул молодым кадрам закрепиться. Тем более если в будущем это жилье может стать своим.
На неделе нашу страну с визитом посетил президент Гвинеи-Бисау.
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