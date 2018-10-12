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Валерий Малашко на V форуме регионов: «Особый разговор мы выстраиваем с регионами»

12 октября 2018 14:18
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Новости Беларуси. До начала пленарного заседания Александру Лукашенко и Владимиру Путину удалось пообщаться в формате один на один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко и Владимир Путин отметили, что встречаются часто, и в этом году запланировано еще несколько переговоров. Тем временем, общение в рамках Форума регионов продолжается. Только в пленарном заседании участвует порядка тысячи человек. Уже подписано более 70 документов о сотрудничестве и заключены контракты на общую сумму в полмиллиарда долларов.   

Валерий Малашко на V форуме регионов: «Особый разговор мы выстраиваем с регионами» -1

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:   
Особый разговор мы выстраиваем с регионами. В частности Удмуртия, Самарская область, Брянск. Буквально недавно разговаривали с заместителем губернатора Пензенской области о том, что можем предложить на рынок лекарственных средств. Это большая линейка социальных препаратов по доступной стоимости. В России есть сегодня все, но в России нет той цены на лекарственные средства, которые есть у нас в Беларуси.   

Валерий Малашко на V форуме регионов: «Особый разговор мы выстраиваем с регионами» -4

Дмитрий Денисов, первый заместитель губернатора Калужской области (Россия):
Город Калуга побратим с Минском. Сегодня я подписал соглашение о сотрудничестве с Брестской областью. Мы уже наметили совместные проекты, визиты друг к другу, также обсудили возможность проекта логистического, который есть на территории Калужской области. Это крупнейший логистический центр в центральной России.   

Но не только экономика лежит в основе белорусско-российских отношений. Предстоящие два года являются знаковыми для братских народов: вместе мы будем отмечать 75 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и юбилей Великой Победы. А следующий Форум регионов предложили посвятить вопросам молодежной политики.   

# V Форум регионов Беларуси и России # общество # Валерий Малашко # Фотофакт

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