Валерий Малашко на V форуме регионов: «Особый разговор мы выстраиваем с регионами»

Новости Беларуси. До начала пленарного заседания Александру Лукашенко и Владимиру Путину удалось пообщаться в формате один на один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин отметили, что встречаются часто, и в этом году запланировано еще несколько переговоров. Тем временем, общение в рамках Форума регионов продолжается. Только в пленарном заседании участвует порядка тысячи человек. Уже подписано более 70 документов о сотрудничестве и заключены контракты на общую сумму в полмиллиарда долларов.