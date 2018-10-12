Валерий Малашко на V форуме регионов: «Особый разговор мы выстраиваем с регионами»
Новости Беларуси. До начала пленарного заседания Александру Лукашенко и Владимиру Путину удалось пообщаться в формате один на один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Владимир Путин отметили, что встречаются часто, и в этом году запланировано еще несколько переговоров. Тем временем, общение в рамках Форума регионов продолжается. Только в пленарном заседании участвует порядка тысячи человек. Уже подписано более 70 документов о сотрудничестве и заключены контракты на общую сумму в полмиллиарда долларов.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Особый разговор мы выстраиваем с регионами. В частности Удмуртия, Самарская область, Брянск. Буквально недавно разговаривали с заместителем губернатора Пензенской области о том, что можем предложить на рынок лекарственных средств. Это большая линейка социальных препаратов по доступной стоимости. В России есть сегодня все, но в России нет той цены на лекарственные средства, которые есть у нас в Беларуси.
Дмитрий Денисов, первый заместитель губернатора Калужской области (Россия):
Город Калуга побратим с Минском. Сегодня я подписал соглашение о сотрудничестве с Брестской областью. Мы уже наметили совместные проекты, визиты друг к другу, также обсудили возможность проекта логистического, который есть на территории Калужской области. Это крупнейший логистический центр в центральной России.
Но не только экономика лежит в основе белорусско-российских отношений. Предстоящие два года являются знаковыми для братских народов: вместе мы будем отмечать 75 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и юбилей Великой Победы. А следующий Форум регионов предложили посвятить вопросам молодежной политики.