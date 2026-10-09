Американский президент Дональд Трамп высоко оценил итоги телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
В СНГ 2028 год объявлен Годом социального развития и качества жизни, а 2029-й – Годом транспортной связанности.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что со стороны американского лидера Дональда Трампа не поступало никаких поздравительных посланий в честь дня рождения Владимира Путина.
Главу евродипломатии призывают уйти в отставку.
На мурале написано: «Что касается секрета семейного счастья – это любовь».
Александр Лукашенко и Владимир Путин коснулись особо актуальных тем повестки дня.
Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей.
По словам президента России, суть масштабных учений сводится к отработке управленческих компетенций командного звена – речь идет о навыках координации войск в условиях отражения потенциального внешнего нападения.
Канцлер Германии заявил, что Россия якобы ведет гибридные атаки и стремится посеять страх среди немцев, внести раскол в общество и подорвать устойчивость ФРГ
«Надо американцам предложить (они хотят удобрения, азотные в том числе): пожалуйста, давайте вместе построим, по вашей технологии – вы, «Газпром» и Беларусь».
Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину воплощения в жизнь всех добрых намерений во славу Отчизны.
Официальный Киев фактически объявил войну международному гражданскому авиасообщению.
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