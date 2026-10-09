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Новости по тегу #Владимир Путин

Трамп назвал разговор с Путиным «крайне успешным»
09 октября 2026 19:51

Трамп назвал разговор с Путиным «крайне успешным»

Совет глав государств СНГ официально утвердил тематику на 2028 и 2029 годы на заседании в Туркменистане
09 октября 2026 10:36

Совет глав государств СНГ официально утвердил тематику на 2028 и 2029 годы на заседании в Туркменистане

Трамп не поздравил Путина с днем рождения – Песков
08 октября 2026 15:22

Трамп не поздравил Путина с днем рождения – Песков

Путин смеется над вами – заявление Каллас вызвало бурную реакцию
08 октября 2026 10:03

Путин смеется над вами – заявление Каллас вызвало бурную реакцию

Мурал с цитатой Путина появился на стене дома в Санкт-Петербурге
07 октября 2026 12:09

Мурал с цитатой Путина появился на стене дома в Санкт-Петербурге

Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся 7 октября
07 октября 2026 10:50

Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся 7 октября

Александр Лукашенко поздравил Президента России с днем рождения
07 октября 2026 05:32

Александр Лукашенко поздравил Президента России с днем рождения

Путин про учения «Центр – 2026»: все задачи решаются с учетом опыта СВО
02 октября 2026 16:01

Путин про учения «Центр – 2026»: все задачи решаются с учетом опыта СВО

Пользователи соцсетей раскритиковали тезисы Мерца о «российской угрозе»
02 октября 2026 15:19

Пользователи соцсетей раскритиковали тезисы Мерца о «российской угрозе»

Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по строительству азотного комбината
29 сентября 2026 17:06

Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по строительству азотного комбината

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования
21 сентября 2026 17:00

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

«M&M's» – Киев начал операцию по блокировке аэропортов Москвы с помощью беспилотников
06 сентября 2026 16:55

«M&M's» – Киев начал операцию по блокировке аэропортов Москвы с помощью беспилотников