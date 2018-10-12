Григорий Рапота: «Форум для нас всегда – очень важное событие»

Новости Беларуси. Могилев – сегодня центр союзной политики. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина – главная тема дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры двух стран примут участие в V Форуме регионов Беларуси и России. Он уже собрал несколько тысяч гостей – это, без преувеличения, деловая элита двух стран. Что обсуждают и какие решения принимаются – узнаем прямо сейчас. На связь со студией выходит наш корреспондент. С последними подробностями с форума регионов – Юрий Прокопенко.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Сегодня заключительный день форума. И финал станет таким мощным аккордом. Дворец культуры области, который находится за моей спиной, главная переговорная площадка форума. Здесь состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться перспективы сотрудничества между регионами двух стран. В заседании примут участие Президенты Беларуси и России. Планируется, что Александр Лукашенко и Владимир Путин также проведут и двусторонние переговоры. Журналисты, которые освещают форум, уже подметили, что нет в мире двух Президентов, которые бы встречались в этом году чаще. Только за последние полтора месяца это их уже третья встреча. Центр союзной политики: в Могилёве ожидают приезд Александра Лукашенко и Владимира Путина При этом накануне приезда в Могилев белорусский и российский лидеры предварительно пообщались по телефону, и во время разговора, в том числе, обсуждалась повестка форума. А главная тема, разумеется, дальнейшая интеграция в рамках союзного государства.

Программа пребывания Путина в Беларуси включает возможности и для неформального общения с белорусским коллегой. Именно его и ожидают больше всего журналисты. Как показывает практика, в непротокольные моменты диалог более эффективен. Почва для переговоров на высшем уровне была подготовлена накануне. А то, что резервы сотрудничества есть и они достаточно большие – подтвердилось накануне. Во время переговоров глав делегаций и деловых кругов состоялось подписание ряда соглашений и контрактов. «Могилёвлифтмаш» заключил сделку с российской компанией на 500 млн российских рублей Например, завод «Могилевлифтмаш» в ближайшее время поставит в российские регионы свою продукцию на 500 миллионов российских рублей. Стало известно, что страны согласовали балансы взаимных поставок продуктов. При этом белорусский экспорт будет в больших объемах, чем прежде. В целом, как ожидается, итогом форума станет 70 документов о сотрудничестве, а сумма всех подписанных контрактов составит не менее полумиллиарда долларов.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Форум для нас всегда – очень важное событие, с каждым годом, кстати, масштабы увеличиваются. В этом году мы вновь видим очень большой возросший интерес к этому форуму со стороны регионов Российской Федерации и, естественно, со стороны регионов Республики Беларусь. Ждем новых идей и новых решений, которые помогли бы строить наши отношения дальше.

Вообще участники форума уже успели обсудить огромное количество вопросов. В том числе снова поднималась тема об отмене телефонного роуминга между двумя странами. И здесь есть существенные подвижки.