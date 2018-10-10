Александр Лукашенко: Говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно

Новости Беларуси. Работа в Беларуси нового посла России должна стать периодом расцвета двусторонних отношений. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с главой диппредставительства России в нашей стране Михаилом Бабичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К своим обязанностям дипломат приступил совсем недавно. Всего пару недель назад он вручил главе государства верительную грамоту. Но еще задолго до этого информация о назначении послом Михаила Бабича вызвала большой резонанс. В некоторых СМИ, в том числе в интернете, появилось достаточно много инсинуаций, мол, появление Михаила Бабича в Беларуси может негативно отразиться на двустороннем сотрудничестве. А основанием для столь противоречивых выводов стал всего лишь послужной список дипломата. Свою карьеру посол начинал как военный. В начале 2000-х возглавлял правительство Чечни, а после курировал некоторые регионы России. Масла в информационные домыслы подлила и особая должность посла. В Беларуси он назначен еще и спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с нашей страной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждая группа людей, которые интересуются белорусско-российскими отношениями, пыталась проецировать через личность посла… Тем более, вы знаете, что очень долго работал прежний посол, тема не была актуальной в Беларуси. А тут назначение нового посла. И в силу наших отношений с Российской Федерацией через личность вашу пытались что-то высказать. Скажу откровенно, что больше было негатива. Так вот, самое главное, что я хотел сказать публично: не дождутся. И, честно скажу, я хотел бы, чтобы ваш период работы в дипломатическом ведомстве, посольстве нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным (подробнее – здесь).

Поступала информация и о том, что Беларусь попытается поставить в приоритет развитие отношений с западными партнерами. Но Президент ясно дал понять, что Россия останется ближайшим союзником Беларуси. При этом никакой угрозы нашей независимости нет. А белорусы и россияне поддерживают тесные связи как два самых близких народа. Это лучший индикатор уровня двустороннего сотрудничества. Александр Лукашенко:

Сегодня наш народ видит в России близкого союзника, страну и народы, которые всегда придут на помощь при необходимости. Тем же мы будем отвечать и Российской Федерации. Незыблемо одно, и вы это знаете, – мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса.

В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал, и прошлого, первого президента России. Я думаю, мы выстроим нормальные отношения, но я хочу, чтобы вы об этом услышали. И услышали из моих уст публично, как я вижу наши отношения с Российской Федерацией.