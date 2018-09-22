Поставки нефтепродуктов, финансы, политическое взаимодействие: о чём в Сочи договорились Президенты Беларуси и России?

Новости Беларуси. Поставки нефтепродуктов, финансы, политическое взаимодействие, сотрудничество в рамках интеграций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости 22 сентября подвели итоги белорусско-российских переговоров в Сочи. Как заявил Александр Лукашенко, основой диалога стало выполнение Россией и Беларусью договоренностей и соглашений, достигнутых ранее. В этом заключается принципиальная позиция белорусской стороны.

Евгений Горин, СТВ:

Переговоры в Сочи Александра Лукашенко и Владимира Путина длились несколько часов. Закончились поздно. Как оказалось, повестка была очень внушительной. Сегодня утром, уже в Минске, Александр Лукашенко рассказал об итогах сочинской встречи. Их много. Но все связывает общее ядро. Речь идет о выполнении ранее заключенных между Беларусью и Россией договоренностей. Никто не выпрашивает каких-то преференций. Идет нормальный рабочий процесс двух партнерских стран. Возникает проблема – предпринимаются шаги по ее решению. «В очень позитивном ключе был диалог»: Александр Лукашенко подвел итоги переговоров в Сочи Суть налогового маневра России – приблизить цену нефти к мировой. Разумеется, что для внутреннего рынка предусматриваются компенсационные меры. Иначе это больно ударит по национальной экономике. И стратегическим партнерам таким, как Беларусь.

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:

Проблема налогового маневра именно в том и заключается, если она будет проведена таким образом, что российские компании получат через внутребюджетные механизмы Российской Федерации доступ к компенсациям, то это создаст неконкурентные условия для действия наших хозяйственных субъектов и российских. В условиях Евразийского экономического союза, который подразумевает свободу передвижения товаров, услуг, рабочей силы, капитала, равные условия конкуренции необходимо достигать в рамках равных условий хозяйствования. Большой блок обсужденных вопросов – финансовый. Речь, прежде всего, получение оставшихся двух траншей Евразийского банка из кредита в 2 млрд долларов. Кроме того – рефинансирования и увеличения сроков выплаты некоторых долгов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Получили 5 траншей, остался 6 и 7. Не вижу проблем с выделением 6 транша, можно решать вопрос и по 7-му траншу. Это решаемый вопрос. 6-ой транш Беларусь получит, 7-ой – дело активности белорусских членов Правительства. Мы также обсуждали вопрос рефинансирования долга в миллиард долларов. Здесь тоже отторжения не было никакого. Обсудили вопрос, который Семашко поднимал, о продлении срока возврата кредита на строительство АЭС и снижения процентной ставки. Чем мотивируем? Сроки Россия нарушила, откладывается запуск 1 блока на год. Боюсь, что Россия попросит еще смещения. Это недопустимо. Коль сроки были сорваны – мы не хотим идти в суды, а сроки возврата кредита продлить, а процентная ставка должнf быть не хуже, чем для других государств. Примерно 3 процента. Надо доработать этот вопрос.

Вадим Боровик, политолог:

Это чувствительные вопросы. Любая сторона всегда старается это немного использовать. Меня радует, что Владимир Путин всегда демонстрирует понимание того, что на таком глобальном уровне нельзя спекулировать, когда имеешь дело со стратегическим партнером. Александр Григорьевич обладает даром убеждения. Он не раз привозил для Беларуси важные договоренности, он умеет выстроить выгодные для нашей страны взаимоотношения. Это огромный вклад Президента в благосостояние белорусского народа. Есть прогресс в решении проблемы поставок белорусского мяса и «молочки» на российский рынок. В течение семи дней наши страны определятся – сколько, откуда, куда и какого именно продукта возить. Беларусь и Россия выработали варианты решения вопроса по поставкам нефтепродуктов Вообще, ситуация, когда из-за одной неправильной этикетки закрывают рынок для целого предприятия откровенно набила оскомину. В пятницу в Сочи президенту Путину белорусские министры на основе документов показали, например, что обвинения наших производителей в демпинге на стоимости сухого молока – чушь.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

До конца года объем непоставленной продукции будет поставлен. Мы готовим предложение по видам, что это за товар, и те предприятия, которые обеспечат этот обьем. Белорусский 30-дневный безвиз для иностранцев вызывает настороженность у российских пограничников. Наша страна готова работать в направлении, которое будет устраивать все стороны решения. Александр Лукашенко:

Пересечение белорусско-российской границы гражданами третьих стран. У нас фактически нет белорусско-российской границы. Но если, допустим, кто-то едет из Германии, то, как мне министр докладывал (и скорее всего, так и получается) его могут вернуть с белорусско-российской границы, допустим, на латвийско-российскую границу, чтобы он пересек ее там. Это нормально? Нет. Поэтому в этом направлении нам предстоит работать и понимание в этом есть. Это в интересах и России, и Беларуси. Пожалуй, неожиданно для Владимира Путина прозвучала и тема грузоперевозок. Александр Лукашенко:

Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешение на перевозку грузов нашим фурам, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения аж в три раза за последние три года, в то же время снизив их для белорусских перевозчиков. Ну какое же тут Союзное государство? Кстати, это удивило Президента России, я так понимаю, его просто не информировали по этому вопросу. Он сказал, что это ненормально, и мы должны исправить эту ситуацию. Опять же, вопрос за соответствующими членами Правительств Беларуси и России. Интересным было обсуждение перспектив машиностроительного комплекса Беларуси и России. Нужно ли дублировать в двух странах производство карьерных самосвалов, например? Ведь куда лучше – сотрудничать.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Согласно нашим договоренностям до 1 октября министерства промышленности обеих стран должны представить развернутый анализ по условиям хозяйственности машиностроительных заводов. Главное, что мы понимаем – есть большие заводы, которые должны иметь равные условия хозяйственности. Такая кооперация между ними – обмен поставками узлов – будут только способствовать взаимному укреплению автопроизводителей. Разумеется, в Сочи главы государств обсуждали взаимоотношения в рамках Евразийского союза, СНГ, военно-политического блока ОДКБ. Эти темы продолжат на предстоящем cаммите в Душанбе.