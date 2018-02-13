На Сахалине открыли первый белорусско-российский агрогородок

Новости Беларуси. Ключи от новых домов получили 9 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилье бесплатное, но служебное. Среди новоселов – многодетные семьи и молодые специалисты. Это самый крупный объект современного сельского строительства в регионе.

Агрогородок построили по белорусскому проекту с использованием отечественных технологий и при участии наших специалистов. Всего 50 одноэтажных трехкомнатных благоустроенных домов. Кроме жилья в поселке достраивают образцово-показательную молочно-товарную ферму, тоже по белорусскому проекту. Животноводческий комплекс станет крупнейшим на Дальнем Востоке.