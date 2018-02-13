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На Сахалине открыли первый белорусско-российский агрогородок

13 февраля 2018 16:48
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Новости Беларуси. Ключи от новых домов получили 9 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жилье бесплатное, но служебное. Среди новоселов – многодетные семьи и молодые специалисты. Это самый крупный объект современного сельского строительства в регионе. 

Агрогородок построили по белорусскому проекту с использованием отечественных технологий и при участии наших специалистов. Всего 50 одноэтажных трехкомнатных благоустроенных домов. Кроме жилья в поселке достраивают образцово-показательную молочно-товарную ферму, тоже по белорусскому проекту. Животноводческий комплекс станет крупнейшим на Дальнем Востоке. 

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# Экономика # Беларусь-Россия

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