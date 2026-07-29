Трудовые рекорды жатвы: в Мостовском районе чествовали водителя-трехтысячника

В основе успехов – преданность земле и тяжелый труд тысяч людей. Яркий пример – водитель Александр Кореневский из хозяйства «Черлена» Мостовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь есть своя традиция: за каждую тысячу тонн зерна на кабину клеят золотую звезду. Сегодня, 29 июля, Александр заслуженно нанес на свой МАЗ уже третью отметку. В хозяйстве он трудится 17 лет. Из них 14 – провел за штурвалом комбайна. Позже пересел на грузовик и теперь работает на отвозке нового урожая. В 2025 году водитель перевез более четырех тысяч тонн, а в этом сезоне – планирует побить собственный рекорд.

Александр Кореневский, водитель сельхозпредприятия «Черлена»:

Ничего меня не подводит, поэтому и результат получился, что все хорошо у меня. Дальше упорно трудиться, чтобы достичь высших целей, на этом не останавливаться.

Сама жатва в «Черлене» в самом разгаре – убрали уже почти треть площадей. Озимый рапс дает отличный результат: больше 55 центнеров с гектара. А общий намолот хозяйства уже превысил 4,5 тысячи тонн.