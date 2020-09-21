«Вам жить и творить, созидать Беларусь в будущем». Александр Лукашенко провёл кадровый понедельник

Новости Беларуси. БелАЗ в надежных руках, новый ректор в Академии управления, новые лица в медвузах и образовательная стратегия для отечественного здравоохранения. Президент 21 сентября провел ряд назначений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С подробностями кадрового дня из Дворца Независимости Евгений Пустовой.

В кадровом списке на столе Президента 12 человек. Пять назначенцев пригласили на встречу с главой государства. В кабинете новый генеральный директор самого крупного бренда страны БелАЗ и квартет ректоров. Тщательный отбор прошли все, но вот характеристики из разных источников на Сергея Никифоровича Александр Лукашенко перечитывал еще раз буквально вчера вечером. БелАЗ в плохие руки не отдают.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

БелАЗ – уникальное предприятие, потому что внутри страны практически не используем эту продукцию, за исключением, там, наверное, 40-тонных каких-то самосвалов на предприятии «Гранит». Конкуренция жесточайшая на мировых рынках (подробнее здесь).

Предшественник наладил первоклассную работу. Его успехи оценили и назначили министром промышленности. Найти замену в кресло руководителя известного во всем мире завода было нелегко. Выбор пал на Сергея Никифоровича. Именно ему наращивать объемы и продвигать наши гиганты на новые рынки. Александр Лукашенко: первая приватизация пройдёт в Беларуси – выйдут 300 тысяч в первый день, а потом 3 миллиона При Никифоровиче за три года пинский филиал «БелАЗа» – «Кузлитмаш» – заметно похорошел.

Раньше здесь часто гостили инспекторы Госконтроля, сейчас уже коллеги приезжают перенимать опыт. Именно пинчане возродили станкостроение. Это было не просто рядовое поручение Президента, это стратегическое требование. К тому же завод производит узлы именно для карьерных самосвалов. В общем, со спецификой БелАЗа знаком. На новой должности Сергей Никифорович продолжит политику импортозамещения и внедрения инноваций.

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ»:

Развитие кадров позволит еще глубже заняться инновационностью нашего продукта. Также необходимо акцентировать внимание на импортозамещение по освоению продукции, входящей в комплектацию нашего продукта в Республике Беларусь, привлекая к этой работе предприятия Беларуси по кооперационным связям. Помогать нашим предприятиям наращивать компетенции, которые будут полезны для нас (подробнее здесь). Без инноваций никуда, но решают все кадры. Именно с такого посыла наведением порядка в Академии управления займется Вячеслав Данилович. Александр Лукашенко: «Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире»

Александр Лукашенко:

Академия управления – там вообще мышь не должна проползти. Там должны быть патриотичные, преданные государству и народу люди. Я специально просил, чтобы гуманитарий возглавлял этот вуз. Нам очень не хватает патриотизма в наших людях (подробнее здесь).

Кандидат исторических наук, работает над докторской и грамотный управленец Института истории Академии наук. Проблематикой национального самосознания и истоков нашей государственности занимается четверть века. Раньше изучал историю, теперь будет учить тех, кто ее пишет. Вячеслав Данилович: в Академии управления должны работать настоящие патриоты Беларуси, убеждённые государственники

Президент 21 сентября практически поменял весь ректорский состав медицинских вузов страны. Александр Лукашенко: в какой-то поликлинике отказались лечить трехлетнего ребёнка военного человека. Это что же за врачи? Сегодняшнее назначение практиков в белых халатах в ректорские кресла – не просто кадровая рокировка, это импульс для дальнейшего развития здравоохранения. Начнут с образования, которое должно идти в паре с наукой. Флагманом должен стать Белорусский государственный медуниверситет.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медуниверситета:

Должен быть произведен определенный пересмотр учебных программ с (учетом – прим. ред.) практикоориентированности их подготовки. Дальнейшее должно быть совершенствование симуляционных наших центров, которые есть в Белорусском государственном медицинском университете. Нового ректора БГМУ представили коллективу. Какие задачи ставит Сергей Рубникович? Может быть, их трансформация в какие-то центры побольше, где наши молодые врачи, студенты будут отрабатывать на тренажерах, на симуляционном оборудовании, 3D-станках определенные навыки по достижению сложных хирургических операций, высокотехнологичных манипуляций, которые проводятся в наших республиканских клинических центрах (подробнее здесь). На пятки наступают гродненские коллеги, там работает университетская клиника. Ректором своей альма-матер стала Елена Кроткова. В помощь и глава области, бывший министр здравоохранения.

Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

Необходимо более активно привлекать одаренную молодежь к научным исследованиям, к преподавательской деятельности, к административной работе. Это очень важно для того, чтобы они пришли подготовленными. Не секрет, что в настоящее время при очень хорошей теоретической подготовке практических навыков, к сожалению, у выпускников еще недостаточно (подробнее здесь).

Доценту минского вуза Игорю Стома доверили самый молодой мед страны – гомельский. Игорь Стома: студентам с первых курсов нужно давать не только профессиональные знания, но и моральный ориентир Еще семь человек согласованы на должности в рабочем порядке. Главным санитарным врачом Беларуси стал замминистра ведомства Александр Тарасенко.

Сразу три назначения в Минфине: первый заместитель министра – Дмитрий Кийко и два заместителя – Елена Печень и Ольга Тарасевич.

Портфели замов председателя Комитета по имуществу у Петра Бровкина и Николая Бобра.

На пост первого зама губернатора Могилевской области согласован Анатолий Уласевич.

Слова Президента к новому руководителю БелАЗа можно адресовать всем сегодняшним назначенцам.