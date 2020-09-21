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Александр Лукашенко, назначая нового гендиректора БелАЗа: «Надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа – нет Жодино»

21 сентября 2020 11:38
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Новости Беларуси. 21 сентября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Лукашенко, назначая нового гендиректора БелАЗа: «Надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа – нет Жодино»-1

Новый руководитель и на одном из крупнейших промышленных предприятий. Сергей Никифорович назначен на должность генерального директора БелАЗа. Предыдущие три года он возглавлял пинский филиал холдинга.

Александр Лукашенко, назначая нового гендиректора БелАЗа: «Надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа – нет Жодино»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конкуренция жесточайшая на мировых рынках. Вы среди трех-четырех предприятий в мире, и надо отдать должное, что БелАЗ до сих пор держит уровень и объемы рынка. Поэтому там очень непросто будет. И надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа – нет Жодино. Это особенность БелАЗа. Люди там знают себе цену, порой даже отдельные слишком завышая ее. Но только отдельные.

У меня такое ощущение – я все-таки человек, можно сказать, опытный – что у вас получится там. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы прижились на БелАЗе. Мы, конечно, это предприятие всегда будем поддерживать. Это белорусский бренд, это белорусское достояние.

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Напомним, 21 сентября Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. На новые должности назначены 12 человек. Пятеро из них присутствовали во Дворце Независимости лично.

Александр Лукашенко, назначая нового гендиректора БелАЗа: «Надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа – нет Жодино»-7

Еще семь человек согласованы на должности в рабочем порядке. Это главный санитарный врач Беларуси – Александр Тарасенко, первый заместитель министра финансов – Дмитрий Кийко, заместители министра финансов – Елена Печень и Ольга Тарасевич.

Новые замы также у председателя Комитета по имуществу и у губернатора Могилевской области.

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