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Нового ректора БГМУ представили коллективу. Какие задачи ставит Сергей Рубникович?

21 сентября 2020 16:49
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Новости Беларуси. Нового руководителя Белорусского государственного медицинского университета коллективу 21 сентября представил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Нового ректора БГМУ представили коллективу. Какие задачи ставит Сергей Рубникович?-1

До этого момента Сергей Рубникович был заведующим кафедрой ортопедической стоматологии БелМАПО. Для университета ректор человек не новый, выпускник этого вуза. В свое время 15 лет проработал в стенах университета. Теперь уже ректор, он делает ставку на повышение качества подготовки студентов. Сергей Петрович уверен, что в ближайшем будущем вуз станет лучшим не только в республике, но и за рубежом.

Нового ректора БГМУ представили коллективу. Какие задачи ставит Сергей Рубникович?-4

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медуниверситета:
Это дальнейшее совершенствование симуляционных центров, лабораторий по оснащению их, доработке. Чтобы все высокотехнологические операции, которые проводятся у нас в республике, отрабатывались, естественно, вначале на тренажерах. 

Нового ректора БГМУ представили коллективу. Какие задачи ставит Сергей Рубникович?-7

Наше образование всегда славилось, оно было одно из лучших, потому что отличалось практикоориентированностью. Если мы еще соединим все вот эти современные технологии, цифровизацию проведем нашего Белорусского государственного медицинского университета, соединим новые технологии, новые веяния, наукоемкие технологии привнесем, конечно, мы будем в лидирующих позициях на международных рынках медицинского образования.

Нового ректора БГМУ представили коллективу. Какие задачи ставит Сергей Рубникович?-10

О популярности белорусского медицинского образования свидетельствует и количество иностранных студентов. Их сегодня в вузе более 1 700. Представители 50 стран получают диплом врача в Минске.

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Нового ректора БГМУ представили коллективу. Какие задачи ставит Сергей Рубникович?-13

Рустам Рахмунов, студент Белорусского государственного медицинского университета (Таджикистан):
Учат очень хорошо. После окончания этого университета мы можем запросто учить в странах СНГ.

Нового ректора БГМУ представили коллективу. Какие задачи ставит Сергей Рубникович?-16

Зифта Ви, студент Белорусского государственного медицинского университета (Ливан):
Мой кузен здесь учился раньше. Он сейчас работает в Ливане. Он сказал, что здесь лучше, чем у нас, – это правда. Беларусь лучше.

Нового ректора БГМУ представили коллективу. Какие задачи ставит Сергей Рубникович?-19

Мосши Фузайлов, студент Белорусского государственного медицинского университета (Израиль):
Профессоры отличные и сам университет отличный.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Сергей Рубникович # Рустам Рахмунов # Зифта Ви # Мосши Фузайлов # Фотофакт

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