Новости по тегу #Дмитрий Кийко

Созданная более 3,5 десятилетий назад служба прошла внушительный путь от становления до одного из самых технологичных ведомств, которое сегодня выступает ключевым звеном в обеспечении экономической стабильности страны.
«Сказать полностью, что мы все белые и пушистые, это совершенно будет неправильно. Есть, скажем так, налоговые игроки, которые пытаются где-то «сыграть по-тоненькому», где-то умышленно».
Программа позволяет собирать данные о стоимости товаров в магазинах всей республики в режиме 24 на 7 и, главное, оперативно реагировать, если ценники вдруг начинают зашкаливать.
«Возник вопрос в том, что, может быть, рассмотреть и ввести третью ставку уже для более обеспеченной группы граждан, так скажем, на сегодня мы их оцениваем – порядка тысячи человек, но это еще абсолютно, повторюсь, не касается большинства наших граждан.
Запрещать никто ничего не собирается, но ответственности и ограничений должно стать больше.
Проект указа о контрольно-надзорной деятельности не прошел согласование и повторно отправлен на доработку. Сегодня во время совещания документ представили главе государства.
Дмитрий Кийко с этой сферой хорошо знаком. За плечами – богатый опыт. Его деятельность на прежнем посту была связана с финансовой системой.
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