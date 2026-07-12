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Новости по тегу #Дмитрий Кийко

День работников налоговых органов отмечают в Беларуси
12 июля 2026 08:08

День работников налоговых органов отмечают в Беларуси

Налоговые нарушения: от стоматологии до такси – как МНС выявляет скрытые доходы? Рассказал Дмитрий Кийко
01 февраля 2026 19:23

Налоговые нарушения: от стоматологии до такси – как МНС выявляет скрытые доходы? Рассказал Дмитрий Кийко

Цены под усиленным вниманием – узнали, как контролируют продавцов в Беларуси
05 декабря 2025 17:19

Цены под усиленным вниманием – узнали, как контролируют продавцов в Беларуси

Новации в налоговом законодательстве: кого затронет? Рассказал министр
16 октября 2025 17:35

Новации в налоговом законодательстве: кого затронет? Рассказал министр

«А вот это уже принципиальный вопрос». Лукашенко поручил ввести мораторий на игру в долг в казино
29 мая 2025 17:01

«А вот это уже принципиальный вопрос». Лукашенко поручил ввести мораторий на игру в долг в казино

Как в Беларуси будут повышать эффективность работы контролирующих органов? Итоги совещания у Президента
28 марта 2025 18:24

Как в Беларуси будут повышать эффективность работы контролирующих органов? Итоги совещания у Президента

Головченко представил Министерству по налогам и сборам нового руководителя
14 января 2025 18:45

Головченко представил Министерству по налогам и сборам нового руководителя

Как инфлюенсеры должны платить налоги – в Минэкономики предложили варианты
06 мая 2024 18:18

Как инфлюенсеры должны платить налоги – в Минэкономики предложили варианты

Замминистра финансов Беларуси рассказал о подготовке платформы, которая упростит жизнь предпринимателям
06 мая 2024 17:53

Замминистра финансов Беларуси рассказал о подготовке платформы, которая упростит жизнь предпринимателям

Сколько денег идёт в казну Беларуси от ИП ежегодно? Ответил первый замминистра финансов
06 мая 2024 17:21

Сколько денег идёт в казну Беларуси от ИП ежегодно? Ответил первый замминистра финансов

Из ИП в юрлицо. Как не запутаться в нюансах ведения бизнеса по новому закону
28 апреля 2024 17:45

Из ИП в юрлицо. Как не запутаться в нюансах ведения бизнеса по новому закону

Экономический аналитик: рост промпроизводства в Беларуси почти в 2 раза выше, чем в Казахстане
18 сентября 2023 19:12

Экономический аналитик: рост промпроизводства в Беларуси почти в 2 раза выше, чем в Казахстане