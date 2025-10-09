В самой игре использованы все элементы налогообложения: преференции, сроки уплаты, объекты налогообложения.
Размер налога зависит от породы собаки. Но этот налог, как и любой другой, позволяет получать преференции определенной категории плательщиков.
Для того, чтобы стать плательщиком налога на профессиональный доход, достаточно установить приложение и ответить на ряд вопросов. Вы автоматически становитесь плательщиком.
Самозанятый может выбрать для себя налог на профессиональный доход или стать плательщиком единого налога.
Не соглашайтесь на испытательный срок без заключения договора. При официальном трудоустройстве зарплата будет намного больше.
Числа имеют свою характеристику. Понимание особенностей каждого сотрудника даст эффективный результат.
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