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Новости по тегу #Ольга Тарасевич

Настольная игра с QR-кодами – как школьников обучают налоговой грамотности
09 октября 2025 13:45

Настольная игра с QR-кодами – как школьников обучают налоговой грамотности

Как в Минске изменились ставки налога на собак – узнали у эксперта
14 июля 2025 11:52

Как в Минске изменились ставки налога на собак – узнали у эксперта

Что такое налог на профессиональный доход и как стать его плательщиком – объяснила эксперт
14 июля 2025 11:51

Что такое налог на профессиональный доход и как стать его плательщиком – объяснила эксперт

Самозанятость – какую систему налогообложения выбрать
09 июня 2025 13:59

Самозанятость – какую систему налогообложения выбрать

Бесплатное использование труда – о чём надо помнить соискателям вакансий
09 июня 2025 13:54

Бесплатное использование труда – о чём надо помнить соискателям вакансий

Влияет ли дата рождения на профессиональные качества
03 июня 2025 19:33

Влияет ли дата рождения на профессиональные качества

Урок налоговой грамотности провели в минской школе №177. В игровой форме объяснили важность уплаты сборов
28 сентября 2023 16:41

Урок налоговой грамотности провели в минской школе №177. В игровой форме объяснили важность уплаты сборов

Откуда у государства деньги? Минских школьников познакомили с налоговой азбукой
10 апреля 2023 11:34

Откуда у государства деньги? Минских школьников познакомили с налоговой азбукой

В Минске презентовали новое пособие для школьников по налоговой грамотности. В чём его уникальность?
19 января 2023 07:23

В Минске презентовали новое пособие для школьников по налоговой грамотности. В чём его уникальность?

Ремесленники, фотографы, курьеры. Стало известно, кто будет платить новый налог для самозанятых
13 декабря 2022 15:20

Ремесленники, фотографы, курьеры. Стало известно, кто будет платить новый налог для самозанятых

«Налоги действительно важны». В школах Минска проходят уроки финансовой грамотности
14 октября 2022 06:33

«Налоги действительно важны». В школах Минска проходят уроки финансовой грамотности

За легковушку – 61 рубль. Как рассчитывается размер ставки транспортного налога?
16 января 2022 16:32

За легковушку – 61 рубль. Как рассчитывается размер ставки транспортного налога?