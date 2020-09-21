Александр Лукашенко: первая приватизация пройдёт в Беларуси – выйдут 300 тысяч в первый день, а потом 3 миллиона

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Почему я так трепетно отношусь к своим предприятиям? Не потому, что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Может, даже больше, чем кто-либо. Я знаю, что такое частная собственность.

Знаю, как сегодня непросто в Беларуси будет приватизировать. Первая приватизация пройдет в Беларуси – выйдут 300 тысяч в первый день, а потом 3 миллиона. Это просто эти шарлатаны не знают, что такое приватизация и каково отношение нашего общества. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, – это уже без меня и, уверен, без вас.

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