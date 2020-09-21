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«Повышение рейтинга нашего университета». Сергей Рубникович рассказал о своих задачах в должности ректора БГМУ

21 сентября 2020 11:57
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Новости Беларуси. 21 сентября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Повышение рейтинга нашего университета». Сергей Рубникович рассказал о своих задачах в должности ректора БГМУ-1

Акцент ректорам необходимо сделать на практической стороне медобразования. Вузовской подготовки должно хватить молодым врачам, чтобы быстро влиться в профессию. Усилить стоит и воспитательную тактику. Основной моральный принцип и для первокурсника, и для выпускника – врачебная этика.  

«Повышение рейтинга нашего университета». Сергей Рубникович рассказал о своих задачах в должности ректора БГМУ-4

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:  
Это и повышение конкурентоспособности, и результативности нашего университета: и по образовательной, и по лечебной, и по научно-исследовательской работе, а также повышение экономической эффективности по увеличению экспорта услуг образовательных, медицинских, которые у нас достаточно на высоком уровне позиционируются в Белорусском государственном медицинском университете.  

Ну и, конечно же, имиджевые факторы – повышение рейтинга нашего университета – не только в странах постсоветского пространства, в Российской Федерации, но и, конечно, это повышение рейтинга среди международных медицинских учебных заведений.  

Вот это основные задачи, которые будут первостепенны и будут решаться буквально с первых дней.   

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Сергей Рубникович # Фотофакт

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