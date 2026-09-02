Новости по тегу #Сергей Рубникович

Белорусский государственный медуниверситет начал учебный год для более чем 1600 будущих врачей.
«Около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям – это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии – 180 баллов».
Как отмечают специалисты, с белорусскими компетенциями и возможностями в Африке знакомы, отсюда положительная динамика сотрудничества.
36 пар юношей и девушек, достигших высоких результатов в учебе и научной деятельности, закружились в танце.
В медицинском университете собрались студенты, преподаватели из 20 вузов Союзного государства.
Съезд Белорусского общества симуляционного обучения работал на протяжении двух дней. Весомым итогом форума стало подписание резолюции. Документ нацелен на совершенствование медицинского образования в Беларуси.
Это яркий пример того, как наука и медицина объединяют усилия ради повышения качества врачебной помощи.
В 2025 году в университете планируют увеличить набор на целевую форму подготовки. Планируется принять более 800 человек. Что касается проходных баллов, они пока неизвестны.
В Беларуси этой сфере уделяется огромное внимание государства, причем цены очень радуют. И привлекают иностранцев!
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