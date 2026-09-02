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Новости по тегу #Сергей Рубникович

Торжественная церемония посвящения в студенты прошла в БГМУ
02 сентября 2026 07:04

Торжественная церемония посвящения в студенты прошла в БГМУ

Зачислен 781 абитуриент из 1400 заявлений – ректор БГМУ рассказал о наборе целевиков в 2026-м
10 августа 2026 17:52

Зачислен 781 абитуриент из 1400 заявлений – ректор БГМУ рассказал о наборе целевиков в 2026-м

Свыше 2,5 тысячи студентов из Африки обучаются в белорусских вузах
01 ноября 2025 16:47

Свыше 2,5 тысячи студентов из Африки обучаются в белорусских вузах

В БГМУ состоялся первый весенний ректорский бал
16 мая 2025 07:25

В БГМУ состоялся первый весенний ректорский бал

В Минске проходит белорусско-российский патриотический форум «Нам жить и помнить»
24 апреля 2025 13:38

В Минске проходит белорусско-российский патриотический форум «Нам жить и помнить»

В Минске обсудили перспективы развития симуляционных технологий в медицинском образовании
18 апреля 2025 17:13

В Минске обсудили перспективы развития симуляционных технологий в медицинском образовании

БГМУ и Институт проблем информатики НАН Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве
16 апреля 2025 07:39

БГМУ и Институт проблем информатики НАН Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

Заглянуть «за кулисы» каждого факультета – в БГМУ прошёл день открытых дверей
22 февраля 2025 13:38

Заглянуть «за кулисы» каждого факультета – в БГМУ прошёл день открытых дверей

Чем привлекает белорусская стоматология – узнали у пациентов из Великобритании
22 ноября 2024 18:14

Чем привлекает белорусская стоматология – узнали у пациентов из Великобритании

Александр Ходжаев поздравил выпускников БГМУ
29 июня 2024 11:37

Александр Ходжаев поздравил выпускников БГМУ

Белорусско-российский патриотический форум стартовал в Минске
02 мая 2024 11:10

Белорусско-российский патриотический форум стартовал в Минске

Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов
27 апреля 2024 14:59

Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов