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Новый гендиректор БелАЗа: «Необходимо акцентировать внимание на импортозамещение»

21 сентября 2020 14:10
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Новости Беларуси. 21 сентября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новый руководитель и на одном из крупнейших промышленных предприятий. Сергей Никифорович назначен на должность генерального директора БелАЗа. Предыдущие три года он возглавлял пинский филиал холдинга.  

Новый гендиректор БелАЗа: «Необходимо акцентировать внимание на импортозамещение»-1

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:  
Кадры решают все. Это было акцентировано главой государства. Я вижу дальнейшее развитие нашего предприятия в этом направлении.  

Развитие кадров позволит еще глубже заняться инновационностью нашего продукта. Также необходимо акцентировать внимание на импортозамещение.  

Сопутствует сегодня та ситуация, которая связана с пандемией, закрыто много предприятий, кроме предприятий в нашей республике. Это дает нам возможность и шансы войти в рынок, который сегодня не занят нашими конкурентами и увеличить объемы реализации, тем самым выполнить поставленные Президентом задачи.  

Новый гендиректор БелАЗа: «Необходимо акцентировать внимание на импортозамещение»-4

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Сергей Никифорович # Фотофакт

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