Новый гендиректор БелАЗа: «Необходимо акцентировать внимание на импортозамещение»

Новый руководитель и на одном из крупнейших промышленных предприятий. Сергей Никифорович назначен на должность генерального директора БелАЗа. Предыдущие три года он возглавлял пинский филиал холдинга.

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:

Кадры решают все. Это было акцентировано главой государства. Я вижу дальнейшее развитие нашего предприятия в этом направлении.

Развитие кадров позволит еще глубже заняться инновационностью нашего продукта. Также необходимо акцентировать внимание на импортозамещение.

Сопутствует сегодня та ситуация, которая связана с пандемией, закрыто много предприятий, кроме предприятий в нашей республике. Это дает нам возможность и шансы войти в рынок, который сегодня не занят нашими конкурентами и увеличить объемы реализации, тем самым выполнить поставленные Президентом задачи.