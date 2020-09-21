Александр Лукашенко: «Академия управления – там вообще мышь не должна проползти»

21 сентября Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На новые должности назначены 12 человек. Пятеро из них присутствовали во Дворце Независимости лично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Академия управления – там вообще мышь не должна проползти. Там должны быть патриотичные, преданные государству и народу люди. Мое отношение к учителю, преподавателю, врачу вы знаете – оно всегда было трепетным.

Поэтому я вас очень прошу: обратите внимание не только на образовательный, но и на воспитательный процесс в тех вузах, в которые вы направляетесь. Я попрошу представить их достойно, на высоком уровне, чтобы все в вузах понимали, что это пришли люди государственные.