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Александр Лукашенко: «Академия управления – там вообще мышь не должна проползти»

21 сентября 2020 11:01
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Новости Беларуси. Новые ректоры в четырех вузах и смена руководства на крупнейшем заводе карьерной техники.

21 сентября Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На новые должности назначены 12 человек. Пятеро из них присутствовали во Дворце Независимости лично.

Александр Лукашенко: «Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире»

Александр Лукашенко: «Академия управления – там вообще мышь не должна проползти»-1

Александр Лукашенко: «Академия управления – там вообще мышь не должна проползти»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Академия управления – там вообще мышь не должна проползти. Там должны быть патриотичные, преданные государству и народу люди. Мое отношение к учителю, преподавателю, врачу вы знаете – оно всегда было трепетным.

Поэтому я вас очень прошу: обратите внимание не только на образовательный, но и на воспитательный процесс в тех вузах, в которые вы направляетесь. Я попрошу представить их достойно, на высоком уровне, чтобы все в вузах понимали, что это пришли люди государственные.

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