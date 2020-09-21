Прямой эфир

Вячеслав Данилович: в Академии управления должны работать настоящие патриоты Беларуси, убеждённые государственники

21 сентября 2020 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кандидат исторических наук, работает над докторской и грамотный управленец Института истории Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вячеслав Данилович назначен ректором Академии управления при Президенте Беларуси. 

Вячеслав Данилович: в Академии управления должны работать настоящие патриоты Беларуси, убеждённые государственники-1

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
В Академии должны работать настоящие патриоты Беларуси, убежденные государственники. И готовить Академия управления должна управленцев с глубокой гражданско-патриотической убежденностью, высоким научно-интеллектуальным и духовно-культурным уровнем.

Вячеслав Данилович: важно, чтобы общество не раскалывалось, и интеллигенция не должна провоцировать этот раскол

Чтобы люди, тем более которые учатся в Академии управления, представляли исторический процесс, представляли, к чему могут привести те или иные действия. Чтобы они использовали исторический опыт, который накоплен нашими предшественниками, нашими предками, во благо современному государству, во благо упрочнения нашей родной Беларуси.

Вячеслав Данилович: в Академии управления должны работать настоящие патриоты Беларуси, убеждённые государственники-4

Читайте также:

Нового ректора БГМУ представили коллективу. Какие задачи ставит Сергей Рубникович?

Елена Кроткова: «Уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров»

Игорь Стома: студентам с первых курсов нужно давать не только профессиональные знания, но и моральный ориентир  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Вячеслав Данилович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: первая приватизация пройдёт в Беларуси – выйдут 300 тысяч в первый день, а потом 3 миллиона
21 сентября 2020 18:23

Александр Лукашенко: первая приватизация пройдёт в Беларуси – выйдут 300 тысяч в первый день, а потом 3 миллиона

Генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин: «В Союзном государстве мы всегда держим порох сухим»
21 сентября 2020 18:14

Генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин: «В Союзном государстве мы всегда держим порох сухим»

Что было главным в эти протестные выходные? Мнение Григория Азарёнка
21 сентября 2020 18:04

Что было главным в эти протестные выходные? Мнение Григория Азарёнка