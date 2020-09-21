Вячеслав Данилович: в Академии управления должны работать настоящие патриоты Беларуси, убеждённые государственники

Новости Беларуси. Кандидат исторических наук, работает над докторской и грамотный управленец Института истории Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вячеслав Данилович назначен ректором Академии управления при Президенте Беларуси.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

В Академии должны работать настоящие патриоты Беларуси, убежденные государственники. И готовить Академия управления должна управленцев с глубокой гражданско-патриотической убежденностью, высоким научно-интеллектуальным и духовно-культурным уровнем.

Вячеслав Данилович: важно, чтобы общество не раскалывалось, и интеллигенция не должна провоцировать этот раскол

Чтобы люди, тем более которые учатся в Академии управления, представляли исторический процесс, представляли, к чему могут привести те или иные действия. Чтобы они использовали исторический опыт, который накоплен нашими предшественниками, нашими предками, во благо современному государству, во благо упрочнения нашей родной Беларуси.