Александр Лукашенко: в какой-то поликлинике отказались лечить 3-летнего ребёнка военного человека. Это что же за врачи?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В какой-то поликлинике врач отказался (или отказалась) лечить трехлетнего ребенка военного человека. Слушайте, в годы войны – в кино же это показывают – мы врагов своих лечили, если попадался на поле боя. А это что же за врачи? Вот причина того, что я поручил, чтобы мы внимательно посмотрели на руководство наших медицинских вузов. Врач должен быть самым патриотичным человеком, потому что у него главная задача – спасти жизнь любого человека.

Мое отношение к учителю, к преподавателю, к врачу – вы знаете, оно всегда было очень трепетным. Поэтому я вас очень прошу: обратите внимание не только на образовательный, но и на воспитательный процесс в тех вузах, в которые вы направляетесь. Я попрошу представить их достойно, на высоком уровне, чтобы все в вузах понимали, что это пришли люди государственные.

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