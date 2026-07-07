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Новости по тегу #Николай Бобер

Земельная амнистия и упрощение процедур – что изменилось в законодательстве Беларуси
07 июля 2026 06:01

Земельная амнистия и упрощение процедур – что изменилось в законодательстве Беларуси

В Беларуси в промышленную эксплуатацию введён Национальный геопортал
16 февраля 2026 08:15

В Беларуси в промышленную эксплуатацию введён Национальный геопортал

Земельная амнистия, собственный гектар и бойкот бюрократии. Изучили все нюансы нового Кодекса о земле
24 июля 2022 18:01

Земельная амнистия, собственный гектар и бойкот бюрократии. Изучили все нюансы нового Кодекса о земле

Получить участок в Беларуси будет проще. Что изменится в Кодексе о земле?
20 июля 2022 19:21

Получить участок в Беларуси будет проще. Что изменится в Кодексе о земле?

Госкомитет по имуществу о предоставлении участка: «Жёстких требований, что через аукцион или реконструкцию, уже не будет»
23 июня 2022 16:37

Госкомитет по имуществу о предоставлении участка: «Жёстких требований, что через аукцион или реконструкцию, уже не будет»

Участниками стали более сотни организаций из разных стран. В «Минск-Арене» продолжает работу «ТИБО-2021»
02 июня 2021 07:04

Участниками стали более сотни организаций из разных стран. В «Минск-Арене» продолжает работу «ТИБО-2021»

Дом с землёй за 29 белорусских рублей. Как теперь будут продаваться заброшенные дома в Беларуси?
04 апреля 2021 16:59

Дом с землёй за 29 белорусских рублей. Как теперь будут продаваться заброшенные дома в Беларуси?

«Вам жить и творить, созидать Беларусь в будущем». Александр Лукашенко провёл кадровый понедельник
21 сентября 2020 19:55

«Вам жить и творить, созидать Беларусь в будущем». Александр Лукашенко провёл кадровый понедельник

Александр Лукашенко, назначая нового гендиректора БелАЗа: «Надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа – нет Жодино»
21 сентября 2020 11:38

Александр Лукашенко, назначая нового гендиректора БелАЗа: «Надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа – нет Жодино»

Александр Лукашенко: «Академия управления – там вообще мышь не должна проползти»
21 сентября 2020 11:01

Александр Лукашенко: «Академия управления – там вообще мышь не должна проползти»

Александр Лукашенко: «Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире»
21 сентября 2020 10:41

Александр Лукашенко: «Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире»

21 сентября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
21 сентября 2020 09:24

21 сентября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы