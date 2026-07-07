Новости по тегу #Николай Бобер

Теперь по упрощенной процедуре можно легализовать не только участки под постройками, но и землю, используемую для огородничества, личного подсобного хозяйства и выращивания сельхозкультур.
Ресурс делает пространственные данные доступными и понятными для граждан, бизнеса и государства, открывая новые возможности для технологического и инфраструктурного роста.
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