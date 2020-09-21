Александр Лукашенко: «Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире»

Новости Беларуси. Новые ректоры в четырех вузах и смена руководства на крупнейшем заводе карьерной техники.
21 сентября Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На новые должности назначены 12 человек. Пятеро из них присутствовали во Дворце Независимости лично.
Так, Академию управления при Президенте возглавит Вячеслав Данилович. Ранее он занимал пост директора Института истории Национальной академии наук.
Сменилось также руководство трех медуниверситетов. Ректором БГМУ стал Сергей Рубникович, Гомельского меда – Игорь Стома, Гродненского – Елена Кроткова.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы даем блестящее образование, у нас хорошее образование. Не надо там, распиарились – Гарварды и прочее. Это большое дело, когда в СМИ о тебе пишут, каждый день в мозги вбивают, что мы лучшие, а вот там хуже. Ничего подобного.
Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем и охаем, и даже наша так называемая оппозиция плачется, что у нас утечка умов. Так что, дураков берут за границу? Нет, утечка умов. Значит, эти умы есть. Значит, образование хорошее получили и кто-то едет за границу работать.
Но я вижу и обратный процесс уже лет десять – понемногу, а потом больше: люди возвращаются в Беларусь. Знаете, в нашем мире вряд ли кого-то удержишь сегодня. Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю.