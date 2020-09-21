Александр Лукашенко: «Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире»

21 сентября Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На новые должности назначены 12 человек. Пятеро из них присутствовали во Дворце Независимости лично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы даем блестящее образование, у нас хорошее образование. Не надо там, распиарились – Гарварды и прочее. Это большое дело, когда в СМИ о тебе пишут, каждый день в мозги вбивают, что мы лучшие, а вот там хуже. Ничего подобного.

Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем и охаем, и даже наша так называемая оппозиция плачется, что у нас утечка умов. Так что, дураков берут за границу? Нет, утечка умов. Значит, эти умы есть. Значит, образование хорошее получили и кто-то едет за границу работать.

Но я вижу и обратный процесс уже лет десять – понемногу, а потом больше: люди возвращаются в Беларусь. Знаете, в нашем мире вряд ли кого-то удержишь сегодня. Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю.