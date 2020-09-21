Прямой эфир

Игорь Стома: студентам с первых курсов нужно давать не только профессиональные знания, но и моральный ориентир

21 сентября 2020 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 21 сентября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Стома: студентам с первых курсов нужно давать не только профессиональные знания, но и моральный ориентир-1

Акцент ректорам необходимо сделать на практической стороне медобразования. Вузовской подготовки должно хватить молодым врачам, чтобы быстро влиться в профессию. Усилить стоит и воспитательную тактику. Основной моральный принцип и для первокурсника, и для выпускника – врачебная этика.  

«Повышение рейтинга нашего университета». Сергей Рубникович рассказал о своих зачах в должности ректора БГМУ

Игорь Стома: студентам с первых курсов нужно давать не только профессиональные знания, но и моральный ориентир-4

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:  
Нужно, чтобы молодые специалисты, которых выпускают наши вузы, были высоко подготовлены не только в профессиональном, но и в моральном плане, и вообще являлись этическим образцом как для пациентов, так и для своих коллег.  

Последние годы немножко, может быть, мы забывали о деонтологической стороне медицины, что врач в первую очередь – это все-таки человек высоких моральных качеств. И студентам с первых курсов нужно давать не только данные, какую-то информацию, профессиональные знания, но нужно давать еще и моральный ориентир. Это тоже очень важный компонент. 

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире»

Александр Лукашенко: «Академия управления – там вообще мышь не должна проползти»

Александр Лукашенко, назначая нового гендиректора БелАЗа: «Надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа – нет Жодино»

# Высшее образование в Беларуси # общество # Игорь Стома # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Повышение рейтинга нашего университета». Сергей Рубникович рассказал о своих задачах в должности ректора БГМУ
21 сентября 2020 11:57

«Повышение рейтинга нашего университета». Сергей Рубникович рассказал о своих задачах в должности ректора БГМУ

Александр Лукашенко: «Академия управления – там вообще мышь не должна проползти»
21 сентября 2020 11:01

Александр Лукашенко: «Академия управления – там вообще мышь не должна проползти»

Головченко на встрече с губернатором Приморского края: вы уделяете огромное внимание развитию сотрудничества с нашей страной
21 сентября 2020 10:42

Головченко на встрече с губернатором Приморского края: вы уделяете огромное внимание развитию сотрудничества с нашей страной