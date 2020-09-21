Игорь Стома: студентам с первых курсов нужно давать не только профессиональные знания, но и моральный ориентир

Акцент ректорам необходимо сделать на практической стороне медобразования. Вузовской подготовки должно хватить молодым врачам, чтобы быстро влиться в профессию. Усилить стоит и воспитательную тактику. Основной моральный принцип и для первокурсника, и для выпускника – врачебная этика.

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Нужно, чтобы молодые специалисты, которых выпускают наши вузы, были высоко подготовлены не только в профессиональном, но и в моральном плане, и вообще являлись этическим образцом как для пациентов, так и для своих коллег.

Последние годы немножко, может быть, мы забывали о деонтологической стороне медицины, что врач в первую очередь – это все-таки человек высоких моральных качеств. И студентам с первых курсов нужно давать не только данные, какую-то информацию, профессиональные знания, но нужно давать еще и моральный ориентир. Это тоже очень важный компонент.

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире»

Александр Лукашенко: «Академия управления – там вообще мышь не должна проползти»

Александр Лукашенко, назначая нового гендиректора БелАЗа: «Надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа – нет Жодино»