Елена Кроткова: «Уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров»

Акцент ректорам необходимо сделать на практической стороне медобразования. Вузовской подготовки должно хватить молодым врачам, чтобы быстро влиться в профессию. Усилить стоит и воспитательную тактику. Основной моральный принцип и для первокурсника, и для выпускника – врачебная этика.

Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

Уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров путем создания всех условий для саморазвития, самопознавания, самоопределения студентов для того, чтобы они и в последующем успешно социализировались. Немаловажно закрепиться и расширить свои позиции на международном образовательном рынке.

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