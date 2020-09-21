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Елена Кроткова: «Уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров»

21 сентября 2020 13:57
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Новости Беларуси. 21 сентября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Елена Кроткова: «Уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров»-1

Акцент ректорам необходимо сделать на практической стороне медобразования. Вузовской подготовки должно хватить молодым врачам, чтобы быстро влиться в профессию. Усилить стоит и воспитательную тактику. Основной моральный принцип и для первокурсника, и для выпускника – врачебная этика.  

Елена Кроткова: «Уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров»-4

Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
Уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров путем создания всех условий для саморазвития, самопознавания, самоопределения студентов для того, чтобы они и в последующем успешно социализировались. Немаловажно закрепиться и расширить свои позиции на международном образовательном рынке.  

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Елена Кроткова # Фотофакт

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