Елена Кроткова: «Уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров»

Новости Беларуси. 21 сентября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 21 сентября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акцент ректорам необходимо сделать на практической стороне медобразования. Вузовской подготовки должно хватить молодым врачам, чтобы быстро влиться в профессию. Усилить стоит и воспитательную тактику. Основной моральный принцип и для первокурсника, и для выпускника – врачебная этика.
Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
Уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров путем создания всех условий для саморазвития, самопознавания, самоопределения студентов для того, чтобы они и в последующем успешно социализировались. Немаловажно закрепиться и расширить свои позиции на международном образовательном рынке.
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